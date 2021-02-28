У Зеленского объяснили ситуацию по отсутствию переговоров с Байденом

Действительно, есть вопросы, почему Байден сначала провел переговоры с Путиным, а не с Зеленским, сказал Тимофей Милованов.
Отсутствие телефонных переговоров президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским – это технический вопрос. На данный момент в Вашингтоне формируется команда, которая будет работать над реализацией внешнеполитического курса Америки. Вопрос отношений с Киевом в приоритете у американского государства, заявил в интервью 24 каналу советник главы ОП Тимофей Милованов.
"Они (администрация Байдена, - ред.) еще формируют свою международную компанию. И мне сказали, что Украина является приоритетом. Поэтому вскоре эту проблему решат. Команду доформируют, в частности с Госдепом, и тогда она заработает, надеюсь, что будут хорошие новости", - сказал Милованов.
Также он добавил, что действительно существуют вопросы по поводу того, что президент Байден провел телефонные переговоры сначала с главой РФ Путиным, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако это скорее технический момент. После того как команда Байдена будет окончательно сформирована, проблема решится положительно.Читайте такжеБайден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма
"Конечно, есть вопросы. Люди открыто пишут, что было найдено время пообщаться с Россией. И сейчас это имеет вид определенного вакуума. Президент США таким образом может не успевать уделить внимание. Но с другой стороны, те разговоры, которые у меня были, показывают, что это всего лишь технический вопрос. Сейчас команда будет доформирована. Ожидаю, что в ближайшие недели этот вопрос должен быть закрыт", - подчеркнул Милованов.
Переговоры Байдена и Зеленского
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 6 февраля сказал, что президент США Джо Байден пока не может провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским, так как он сейчас занят внутриполитическими проблемами Америки.
- Позже дипломат сказал, что сейчас идет организация процессов по вопросу телефонных переговоров Зеленского и Байдена. У Киева и Вашингтона нет никаких проблем в коммуникации.
- Украинский дипломат Константин Грищенко считает, что телефонные переговоры Зеленского и Байдена, о которых говорят в МИД, вряд ли состоятся. В начале мая в Вашингтоне могут принять стратегию США по отношениям с Украиной.