У Зеленского объяснили ситуацию по отсутствию переговоров с Байденом

Отсутствие переговоров Зеленского и Байдена - это технический вопрос, - Милованов / Фото Reuters

Отсутствие телефонных переговоров президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским – это технический вопрос. На данный момент в Вашингтоне формируется команда, которая будет работать над реализацией внешнеполитического курса Америки. Вопрос отношений с Киевом в приоритете у американского государства, заявил в интервью 24 каналу советник главы ОП Тимофей Милованов.

"Они (администрация Байдена, - ред.) еще формируют свою международную компанию. И мне сказали, что Украина является приоритетом. Поэтому вскоре эту проблему решат. Команду доформируют, в частности с Госдепом, и тогда она заработает, надеюсь, что будут хорошие новости", - сказал Милованов.

Также он добавил, что действительно существуют вопросы по поводу того, что президент Байден провел телефонные переговоры сначала с главой РФ Путиным, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако это скорее технический момент. После того как команда Байдена будет окончательно сформирована, проблема решится положительно.Читайте такжеБайден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма

"Конечно, есть вопросы. Люди открыто пишут, что было найдено время пообщаться с Россией. И сейчас это имеет вид определенного вакуума. Президент США таким образом может не успевать уделить внимание. Но с другой стороны, те разговоры, которые у меня были, показывают, что это всего лишь технический вопрос. Сейчас команда будет доформирована. Ожидаю, что в ближайшие недели этот вопрос должен быть закрыт", - подчеркнул Милованов.

Переговоры Байдена и Зеленского