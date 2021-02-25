Дипломат оценил шансы на телефонные переговоры Зеленского и Байдена

Байден не стремится часто общаться с иностранными лидерами – дипломат / Фото Reuters

Телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом скорее всего не состоятся. В начале мая в Вашингтоне могут сформировать последнюю версию стратегии в отношениях с Киевом. Вопрос украинского государства может стать частью американской политики, связанной с Россией, сказал в эфире телеканала Украина 24 дипломат Константин Грищенко.

По его словам, существует ряд причин, согласно которым разговора Зеленского и Байдена не будет. Телефонных переговоров лидеров Украины и США исключать нельзя, однако важным является тот момент, будет ли такая дискуссия продуктивной.

"Есть много причин того, почему это (телефонный разговор Зеленского и Байдена), скорее всего, не произойдет, хотя это не означает, что такого шанса нет. Вопрос в том, чтобы эта беседа была содержательной", - сказал Грищенко.Читайте такжеСтало известно о планах Байдена по ситуации в Украине

Также он считает, что уже в начале мая Штаты сформируют команду, задачей которой станет подготовка главной версии стратегии отношений Вашингтона и Киева.

"К сожалению, тут мы будем частью стратегии по отношениям с Россией. Я думаю, что Байден, который не очень стремится часто общаться с иностранными лидерами, захочет взять на себя инициативу и ускорить этот процесс", - подчеркнул Грищенко.

Отношения США и Украины