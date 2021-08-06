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Мировая поддержка и заявление Зеленского: в Украине объявили о планах на саммит по возвращению Крыма

6 августа 2021, 16:18
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Представители около 40 государств приедут в Украину, чтобы выразить поддержку планам Киева по Крыму.

Крым, Украина
На саммите Крымской платформы ожидаются 4 панельные дискуссии / УНИАН

В Киев на саммит Крымской платформы приедут представители около 40 мировых государств. На данный момент согласовано участие делегатов 33 стран. Мероприятие будет проходит в конгрессно-выставочном центре Парковый и продлится несколько часов. Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, спикера Рады Дмитрия Разумкова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и глав делегаций, представляющих страны-участницы.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, 33 страны уже подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы. По его словам, иностранные государства поддерживают мероприятие, поэтому участников будет еще больше.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросла до 33. Международная поддержка Крымской Платформы растет и новые подтверждения непременно будут", - написал дипломат в Twitter.

Как сообщает Интерфакс-Украина, заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова в ходе форума экспертной сети Крымской платформы в пятницу, 6 августа уточнила, что на мероприятие могут приехать представители около 40 государств, которые будут представлены на разных уровнях.

"Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это больше 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на разных уровнях во время саммита Крымской платформы", - отметила она.

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По словам Джапаровой, саммит пройдет в конгрессно-выставочном центре Парковый и будет длиться несколько часов.

"Он будет состоять из двух частей: официальной и части форума. Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение", - объяснила дипломат.Читайте также"Это моя земля – она никогда не будет русской": Зеленский пообещал возврат Крыма в Украину

Далее должны выступить президент Владимир Зеленский, глава правительства Денис Шмыгаль, спикер Рады Дмитрий Разумков, лидер крымскотатарского народа Мустафе Джемилев, эксперты, а также председатели делегаций стран-гостей.

"После этого будет форум. У нас будет четыре панельных дискуссии по разным темам, которые мы определяем по приоритету. То есть лидерская панель, где высокие представители тоже будут иметь возможность выступать", - подчеркнула Эмине Джапарова.

Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сделал заявление, согласно которому саммит Крымской платформы пройдет в Киеве 23 августа. Власти ожидают прибытия на мероприятие высокопоставленных представителей иностранных государств и подписания важных документов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия крайне серьезно отнеслась к инициативе Украины по саммиту Крымской платформы и проводила работу по дискредитации мероприятия.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам саммита ожидается подписание политической декларации, в которой будут зафиксированы вопросы, связанные с освобождением полуострова.

28 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев практически согласовал декларацию по Крыму, которая будет подписана по итогам саммита Крымской платформы.

МИД Украины Дмитрий Кулеба Эмине Джапарова новости Украины новости Крыма Крымская платформа
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