Мировая поддержка и заявление Зеленского: в Украине объявили о планах на саммит по возвращению Крыма

На саммите Крымской платформы ожидаются 4 панельные дискуссии / УНИАН

В Киев на саммит Крымской платформы приедут представители около 40 мировых государств. На данный момент согласовано участие делегатов 33 стран. Мероприятие будет проходит в конгрессно-выставочном центре Парковый и продлится несколько часов. Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, спикера Рады Дмитрия Разумкова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и глав делегаций, представляющих страны-участницы.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, 33 страны уже подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы. По его словам, иностранные государства поддерживают мероприятие, поэтому участников будет еще больше.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросла до 33. Международная поддержка Крымской Платформы растет и новые подтверждения непременно будут", - написал дипломат в Twitter.

Как сообщает Интерфакс-Украина, заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова в ходе форума экспертной сети Крымской платформы в пятницу, 6 августа уточнила, что на мероприятие могут приехать представители около 40 государств, которые будут представлены на разных уровнях.

"Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это больше 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на разных уровнях во время саммита Крымской платформы", - отметила она.

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По словам Джапаровой, саммит пройдет в конгрессно-выставочном центре Парковый и будет длиться несколько часов.

"Он будет состоять из двух частей: официальной и части форума. Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение", - объяснила дипломат.Читайте также"Это моя земля – она никогда не будет русской": Зеленский пообещал возврат Крыма в Украину

Далее должны выступить президент Владимир Зеленский, глава правительства Денис Шмыгаль, спикер Рады Дмитрий Разумков, лидер крымскотатарского народа Мустафе Джемилев, эксперты, а также председатели делегаций стран-гостей.

"После этого будет форум. У нас будет четыре панельных дискуссии по разным темам, которые мы определяем по приоритету. То есть лидерская панель, где высокие представители тоже будут иметь возможность выступать", - подчеркнула Эмине Джапарова.

Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сделал заявление, согласно которому саммит Крымской платформы пройдет в Киеве 23 августа. Власти ожидают прибытия на мероприятие высокопоставленных представителей иностранных государств и подписания важных документов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия крайне серьезно отнеслась к инициативе Украины по саммиту Крымской платформы и проводила работу по дискредитации мероприятия.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам саммита ожидается подписание политической декларации, в которой будут зафиксированы вопросы, связанные с освобождением полуострова.

28 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев практически согласовал декларацию по Крыму, которая будет подписана по итогам саммита Крымской платформы.