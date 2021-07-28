Мощная коалиция и крупнейшее событие: Украина согласовала документ по возвращению Крыма

В саммите по Крыму примут участие представители как минимум 28 государств / УНИАН

Саммит Крымской платформы станет по-настоящему беспрецедентным событием в истории Украины. Впервые в стране состоится саммит такого масштаба. Несмотря на противодействие России, уже 28 стран подтвердили свое участие в мероприятии, а Киеву удалось создать мировую коалицию за освобождение оккупированного Крыма. Украинское государство уже почти сформировало декларацию по полуострову, которая будет подписана по итогам саммита. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительства", - рассказал в ходе брифинга украинский дипломат.

Читайте также"Будет очень хороший результат": у Зеленского объявили о документе по возвращению КрымаПо его словам, в мероприятии примут участие все ключевые страны-партнеры Украины в Европе, а также Северной Америке. Несмотря на попытку России отговорить многие страны, Киеву удалось создать "ядро международной коалиции" за деоккупацию украинского полуострова.

При этом Кулеба уточнил, что Киев уже практически согласовал декларацию саммита Крымской платформы, в которой будут отражены фундаментальные моменты по Крыму.

Кроме того, он добавил, что Крымская платформа будет работать постоянно, причем на многих уровнях.

"Мы сейчас разрабатываем долгосрочную концепцию работы платформы по пяти приоритетным направлениям: политика непризнания, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крымская платформа