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Ярость России и возвращение Крыма в Украину: Кулеба раскрыл главный сценарий Киева

18 августа 2021, 07:10
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Россия очень агрессивно реагирует на Крымскую платформу и пытается оказать давление на страны-участницы мероприятия, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Наступит момент, когда Крым вернется в Украину – Кулеба / УНИАН

Официальная Москва оказывает давление на участников Крымской платформы, что свидетельствует о верном пути Украины. По итогам мероприятия будет принята декларация, к которой могут присоединиться и другие страны. Коалиция по Крыму будет расти, а вместе с ней реализуются и более системные действия. Киев намерен приближать момент, когда полуостров вернется в состав украинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия крайне болезненно и агрессивно отреагировала на Крымскую платформу и давит на страны, которые выразили готовность принять участие в мероприятии. По итогам саммита планируется подписание декларации, к которой смогут присоединиться государства. Коалиция по поддержке деоккупации Крыма будет только расти.

"Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно. Мы соберем на саммите сейчас ядро. Я хочу, чтобы все понимали, что саммит - это определенная дата, определенное время, не все, кто хочет, может при определенных обстоятельствах принять участие. Поэтому ядро соберется на саммите 23 августа, будет принята декларация "Крымской платформы", которая будет открыта для присоединения в дальнейшем других государств. Эта коалиция будет расти, а соответственно более системными и действенными будут меры этой коалиции", - отметил Кулеба.

Также он добавил, что Украина не собирается ставить каких-либо сроков по выполнению задач Крымской платформы. Главное для Киева – это системная работа над различными опциями, которые должна в итоге привести к возвращению Крымского полуострова под политический контроль украинского государства.

"Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн. Мы должны построить системную работу для того, чтобы каждый день своими усилиями приближать этот момент. Я убежден, что этот момент наступит - момент возвращения Крыма в Украину", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявлял, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. На мероприятии будут обсуждать вопросы по деоккупации Крыма.

По итогам саммита планируется подписание политической декларации по Крыму, детали которой уже практически согласованы.

В МИД указывали, что на саммит платформы по возвращению Крыма приедут около 40 представителей иностранных государств и организаций.

12 августа "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов назвал Крымскую платформу не просто "провокацией", а, дескать, "посягательством" на территориальную целостность России. При этом он призвал Москву применить санкции против стран, которые поддержат мероприятие.

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