Саммит по возвращению Крыма в Украину: у Путина разразились угрозами в адрес участников мероприятия

Россия грозится арестовать счета представителей стран-участников Крымской платформы / УНИАН

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов назвал Крымскую платформу, дескать, не просто "провокацией", а якобы посягательством на территориальную целостность России. Он призвал разработать ограничительные меры против участников мероприятия, направленного на возвращение оккупированного полуострова в состав Украины. Речь идет о возможном аресте активов и запрете на въезд на российскую территорию.Читайте такжеКонтрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

"Крымская платформа" — это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды", - сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, среди так называемых "санкционных" мер можно рассмотреть возможность ареста активов и введения запрета на въезд в РФ. При этом "чиновник" считает, что Москва должна донести свою позицию до участников Крымской платформы, а решение должны принимать центральные власти.

"Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам государств", - подчеркнул Георгий Мурадов.

Крымская платформа

Президент Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы, задача которого создать условия для деоккупации Крыма, состоится 23 августа в Киеве. Власти ожидают прибытия высокопоставленных представителей иностранных государств.

Реклама

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия оказывает давление на Крымскую платформу и проводила работу с целью дискредитации мероприятия.

Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич говорил, что по итогам саммита должна быть подписана политическая декларация, в которой пропишут вопросы, связанные с освобождением украинского полуострова из-под оккупации.

28 июля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев практически согласовал декларацию по Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивали, что Киев ожидает прибытия на саммит Крымской платформы представителей около 40 государств. Поддержка украинской инициативы по полуострову растет.