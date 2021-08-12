УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Саммит по возвращению Крыма в Украину: у Путина разразились угрозами в адрес участников мероприятия

12 августа 2021, 14:00
Прослушать новость
Остановить

Россия намерена донести свою позицию по оккупированному Крыму участникам саммита Крымской платформы.

Украина,Крым,флаг
Россия грозится арестовать счета представителей стран-участников Крымской платформы / УНИАН

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов назвал Крымскую платформу, дескать, не просто "провокацией", а якобы посягательством на территориальную целостность России. Он призвал разработать ограничительные меры против участников мероприятия, направленного на возвращение оккупированного полуострова в состав Украины. Речь идет о возможном аресте активов и запрете на въезд на российскую территорию.Читайте такжеКонтрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

"Крымская платформа" — это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды", - сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, среди так называемых "санкционных" мер можно рассмотреть возможность ареста активов и введения запрета на въезд в РФ. При этом "чиновник" считает, что Москва должна донести свою позицию до участников Крымской платформы, а решение должны принимать центральные власти.

"Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам государств", - подчеркнул Георгий Мурадов.

Крымская платформа

Президент Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы, задача которого создать условия для деоккупации Крыма, состоится 23 августа в Киеве. Власти ожидают прибытия высокопоставленных представителей иностранных государств.

Реклама

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия оказывает давление на Крымскую платформу и проводила работу с целью дискредитации мероприятия.

Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич говорил, что по итогам саммита должна быть подписана политическая декларация, в которой пропишут вопросы, связанные с освобождением украинского полуострова из-под оккупации.

28 июля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев практически согласовал декларацию по Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивали, что Киев ожидает прибытия на саммит Крымской платформы представителей около 40 государств. Поддержка украинской инициативы по полуострову растет.

новости России новости Украины новости Крыма Крымская платформа
Сейчас вы просматриваете новость «Саммит по возвращению Крыма в Украину: у Путина разразились угрозами в адрес участников мероприятия». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День Пантелеймона: история, запреты дня, молитва и открытки к праздникуДень Пантелеймона: история, запреты дня, молитва и открытки к празднику "Я поселился": Дмитрий Комаров купил участок в Карпатах"Я поселился": Дмитрий Комаров купил участок в Карпатах Дарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрахДарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрах Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простудаГороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда В Киеве пьяная парочка устроила секс в парке среди бела дняВ Киеве пьяная парочка устроила секс в парке среди бела дня

Последние новости

14:17

В киевском метро поймали заблудившегося кота. Он оказался кошкой

14:00

Саммит по возвращению Крыма в Украину: у Путина разразились угрозами в адрес участников мероприятия Видео

13:57

Гороскоп на сегодня 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успех Видео

13:57

Кравчук выпадет из переговоров в ТКГ до конца года: у Ермака назвали замену Видео

13:55

Сколько мяса и кому можно есть без вреда для здоровья - ответ медика

Реклама
13:33

Обострение на Донбассе: у Кравчука связали атаку РФ со встречами Зеленского с Байденом и Меркель

13:04

В Карпатах корова прыгнула в бассейн с детьми и искупалась

12:49

В Минспорта объяснили, почему на Олимпиаду вместо тренеров поехали чиновники Видео

12:34

"Большая стройка" стимулирует экономику и создает рабочие места – эксперт

12:09

Землю накрыли масштабные пожары, пять из шести континентов - в огне Видео

11:57

Жуткая трагедия в Египте: кобра выползла из коробки в багажнике и убила пятерых человек в авто

11:50

Капитан сборной Украины Андрей Пятов сравнил производство металла "Метинвеста" с голами в футболе

11:47

Невероятные деньги: украинцы задолжали за "коммуналку" более 66 миллиардов

11:42

Леся Никитюк надела трусики с откровенным вырезом по центру и свела с ума Сеть

11:14

Звездный телеведущий Комаров сравнил производство стали "Метинвеста" с подготовкой к путешествию

10:59

Героиня из Моя улюблена Страшко рассказала про травлю на работе, и чем это грозит психике

10:58

Объятия с россиянкой: Магучих ответила на хейт из-за скандала на Олимпиаде Видео

10:54

В Одесской области обещают награду в 20 млн за вакцинацию против COVID-19

10:50

Известный ресторатор Дмитрий Борисов сравнил производство металла "Метинвеста" с приготовлением борща

10:29

По Украине ударит невероятная по накалу жара: когда ждать +37 Видео

Реклама
10:24

"Фото является традиционным": в федерации оправдали объятия Магучих с россиянкой на Олимпиаде Видео

10:22

У беременной Эшли Грэм грудь выпала из платья во время съемки

09:54

Продюсер украинских звезд рассказал об интимной связи с подопечными

09:51

Пенсионеры выпрыгнули из окна в Кривом Роге: супруги заранее планировали самоубийство

09:48

Российская сеть супермаркетов Mere открыла магазины в Украине

09:42

В Раде захотели заставить украинцев покупать сим-карты по паспортам: детали

09:10

Украина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарий

08:46

Копы против копов: на Киевщине полицейские устроили драку у служебного авто Видео

08:20

Коронавирус в Украине 12 августа: число новых диагнозов за сутки выросло почти до 1300 Видео

08:07

Американский джип для ВСУ: в Одессе стартует сборка новых пикапов для армии Видео

07:45

Действительно ли началось падение рейтинга Зеленского мнение

07:39

В России рухнул вертолет с туристами: погибли 8 человек из 16

07:14

Грозы поделят Украину пополам: синоптик уточнил, где сегодня жарко, а какие регионы зальет дождем Видео

07:10

Удар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома Видео

06:35

Лидер сборной Украины Яремчук отказался давать интервью журналисту из Москвы на русском языке

06:30

Большинство украинцев не ощутят снижения цены на электричество мнение

06:02

Монеточка засветила грудь в бассейне и свела поклонников с ума формами

05:28

Тупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси Видео

05:02

Как приготовить самый полезный утренний кофе: простая хитрость Видео

04:22

Международный день молодежи в Украине: история, картинки и поздравления к празднику

Реклама
03:50

Инфекционист объяснил, почему идея с COVID-паспортами не сработает Видео

03:02

Ученые рассказали, поможет ли голодание спасти организм от инфекций Видео

02:38

Жена Артура Пирожкова игриво засветила трусики во время забав с подругой

02:16

Эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу

01:37

Названы 5 привычек, из-за которых вы стареете быстрее Видео

00:51

Зачем вакцинироваться от COVID-19: врач назвал главную причину

11 августа, среда
23:59

Назван признак, который провоцирует раннюю смерть среди женщин Видео

23:43

Трагическая гибель школьника на водопаде: учительницу обвинили официально, теперь она ждет суда Видео

23:21

Facebook удалил около 300 российских аккаунтов, созданных для распространения фейков о вакцинации

22:48

В Одессе дно моря покрылось необычными "ртутными" шариками Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять