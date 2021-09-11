Украина должна остаться страной-транзитером: Меркель поставила условие для запуска СП-2

Ангела Меркель / Getty

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала новое заявление о транзите российского газа через Украину после запуска газопровода Северный поток – 2.

Как подчеркнула она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во время визита в Варшаву, Украина должна оставаться страной-транзитером газа после запуска СП-2, сообщает Reuters.

Канцлер Германии обратила внимание на то, что именно на это нацелено соответствующее соглашение с США.

В свою очередь Моравецкий заявил о том, что обсудил с Меркель потенциальные решения, связанные с изменением позиции США по газопроводу Северный поток — 2.

"Мы обсудили сложную тему - Северный поток - 2, транзит газа через Украину и Польшу, потенциальные решения, связанные с изменением позиции США", - сказал он.

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Напомним, во время визита в Киев Меркель заявила о том. что Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использовать Северный поток 2 как оружие, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического, - ред.) оружия", - сказала она.