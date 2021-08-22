РФ сторона конфликта, на Москву надо давить: Меркель и Зеленский высказались о нормандской встрече

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи, но, пока нет прогресса.

Как заявил он в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, для ее проведения нужно давить на Россию.

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.

В свою очередь Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе.

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По ее мнению, "правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов".

"Мы крутимся вокруг этой проблемы", - добавила Меркель.

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