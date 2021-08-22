УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

РФ сторона конфликта, на Москву надо давить: Меркель и Зеленский высказались о нормандской встрече

22 августа 2021, 14:42

Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов, подчеркнула канцлер ФРГ.

меркель, зеленский
Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи, но, пока нет прогресса.

Как заявил он в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, для ее проведения нужно давить на Россию.

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.

В свою очередь Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе.

Реклама

По ее мнению, "правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов".

"Мы крутимся вокруг этой проблемы", - добавила Меркель.

Новость обновляется.

viber
Владимир Зеленский нормандский формат Ангела Меркель
Сейчас вы просматриваете новость «РФ сторона конфликта, на Москву надо давить: Меркель и Зеленский высказались о нормандской встрече». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к праздникуЯблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концертуАлина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту Прямой диалог с ОРДЛО и вода в Крым: как Кабмин предлагает Раде возвращать оккупированные территорииПрямой диалог с ОРДЛО и вода в Крым: как Кабмин предлагает Раде возвращать оккупированные территории Сделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через УкраинуСделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через Украину Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцевКак мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

Последние новости

14:58

Эксперт рассказал, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество

14:54

"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский резко высказались о Северном потоке-2 Видео

14:45

Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн трансляцию Видео

14:42

РФ сторона конфликта, на Москву надо давить: Меркель и Зеленский высказались о нормандской встрече

14:34

Крепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики Видео

Реклама
14:24

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

14:18

Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

13:32

Королева Елизавета II накажет Меган Маркл и принца Гарри за опороченную семью

13:25

Меркель прибыла в Украину и отправилась на переговоры с Зеленским Видео

12:57

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

12:38

Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021 Видео

12:30

На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров Видео

12:20

Что будет с суммами за отопление в платежках: в КМУ рассказали, к чему готовиться Видео

11:49

Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров Видео

11:45

Солист украинской группы Пошлая Молли задержан за дебош после концерта в России Видео

11:41

Две пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

11:09

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

10:46

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

10:40

Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Видео

10:39

"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

Реклама
10:27

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

10:02

Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

09:43

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Видео

09:30

Скандал на Тернопольщине: ради флагштока ко Дню Независимости разрушили исторический памятник Видео

08:55

В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса Видео

08:39

Приласкает теплом: погода в Украине на 22 августа - прогноз Видео

08:08

Рейс из Кабула: в Украину прибыл борт с эвакуированными из Афганистана Видео

07:45

Пенсия в 7 тысяч гривен: в Минсоцполитики рассказали, кто сможет ее получить

07:02

Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду Видео

06:47

Как Меркель прощалась с Путиным мнение

05:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

05:02

Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

04:35

На работе посидел – диабетом заболел: ученые заявили о новой опасности для офисных работников

04:21

Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом" Видео

03:40

Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона Видео

03:02

Как прекратить ночные кошмары и начать высыпаться: шесть лайфхаков Видео

02:31

Россия припугнула США "жестким ответом" на новые санкции

01:45

Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель

01:30

Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов

00:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

Реклама
00:22

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

21 августа, суббота
23:55

Выяснилось, какие болезни вызывает употребление фастфуда

23:30

Украина выведет Россию из Крыма - Кулеба

23:02

Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов

23:00

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

22:23

В Киев прибыла баржа с арбузами: когда ягоды появятся в супермаркетах Видео

22:19

В Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка Видео

20:58

Украину зальют мощные ливни с грозами: синоптик рассказала о погоде на День независимости Видео

20:48

В Украине создали уникальную реконструкцию голоса Тараса Шевченко

20:36

Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять