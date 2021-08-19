Украина не рассчитывает на подарки: Зеленский сделал заявление перед встречей с Меркель и Байденом

Зеленский высказался перед встречей с Меркель / пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

Как заявил Зеленский интервью НВ, на будущих встречах он будет прагматичным.

По его словам, он не знал, что перед приездом в Киев Меркель встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому надеется, что она приедет "с каким-то видением, с каким-то общим результатом".

При этом Зеленский отметил, что украинская сторона не рассчитывает на подарки.

"Будем снова прагматичными. Но иногда лучше иметь не очень хороший результат, но конкретный ... чем просто ничего не иметь. Поэтому я думаю, что у нее будет предложение о ситуации по Северному потоку-2, то, что мне понятно. Например, какие-то гарантии, которые будет предлагать Россия по сохранению объема газа после 2024 по украинской трубе и т.д.", - сказал он.

Реклама

Что касается встречи с Байденом в конце августа, то Зеленский хотел бы получить "честные ответы хотя бы на некоторые вопросы".

Читайте такжеМеркель обсудит с Путиным войну на Донбассе перед встречей с Зеленским в Киеве

"Безопасность, экономика. И действительно у нас большая программа по флоту. И по реновации в целом, перезагрузке в целом экономики страны. Там большая программа на 270 млрд долларов. Это не значит, что нам нужны подарки от Соединенных Штатов. Я к тому, что мы готовы, нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка", - добавил Зеленский.

Читайте такжеЗеленский с глазу на глаз встретится с Байденом 31 августа в Вашингтоне

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

В Белом доме 21 июля официально заявили, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен с визитом в Вашингтон на 30 августа. Ожидается, что в ходе переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом он должен обсудить вопрос газопровода Северный поток-2 и проблему урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил, что переговоры Зеленского и Байдена на неформальной части встречи могут пройти на повышенных тонах из-за того, что Киев недоволен сделкой Вашингтона и Берлина по Северному потоку-2. По словам парламентария, Киев намерен сосредоточиться на сотрудничестве с Конгрессом, который поддерживает Украину и выступает против энергетического проекта Газпрома.

Президент Зеленский утверждал, что на встрече с Байденом в Вашингтоне он намерен попросить главу американского государства принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно реализовать на базе нормандского формата в том случае, если инициативу поддержат Германия, Франция и Россия.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявлял, что в ходе переговоров с делегацией США, украинская делегация планирует представить свою точку зрения относительно вопроса реализации Минских соглашений по Донбассу. При этом Киев намерен обсудить с Вашингтоном вопрос усиления американской военной помощи Украине.