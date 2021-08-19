Решение СНБО и удар по Крыму: Зеленский призвал Запад разобраться с имуществом чиновников России

Самые эффективные санкции против россиян может вводить Запад - Зеленский / УНИАН

Украина не должна дискредитировать Совет национальной безопасности и обороны путем запуска санкций против оккупационных администраций Крыма, поскольку такие ограничения не работают. По этому вопросу следует вести переговоры с Западом, который реально может ввести эффективные санкции против российских чиновников и связанного с ними имущества. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что Киев сейчас не видит смысла в санкциях против российских захватчиков в Крыму, так как подобные меры не приведут к должному эффекту. Украинское государство только дискредитирует СНБО.

По словам Зеленского, Украина должна запускать санкции только в тех направлениях, где ограничения действительно будут работать. Нужно обращаться к США, Франции, Германии и Великобритании, которые повлияют на бизнес, банковские счета и другое имущество тех, кто причастен к репрессиям в оккупированном Крыму. Киев сотрудничает с этими странами по санкциям, которые работают.

"Но если мы ежедневно, например, решением СНБО будем вводить санкции против временных руководителей, которым от этого совсем не больно, я считаю, что мы просто дискредитируем СНБО", - считает президент.

Также он добавил, что Украина уже вводила персональные ограничения в отношении военных из России. Однако как систематический механизм такие действия вряд ли помогут повлиять на ситуацию.

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Читайте такжеСША, Британия, Германия и Турция приедут на Крымскую платформу: объявлен полный список участников"Я смотрю: ну ввели? Ввели. Показали, что у нас общая позиция с другими странами, так нельзя. Но постоянно вводить санкции против тех, на кого эти санкции не влияют – я считаю, что это не действенный способ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Заявления Зеленского о Крыме

Президент Владимир Зеленский в одному из своих интервью эмоционально заявил о том, что для россиян, которые захватили Крым, эта земля не является родной, в отличии от украинцев. Глава государства уточнил, полуостров никогда не будет "русской территорией".

Кроме того, Зеленский назвал Крым "своей землей" и добавил, что полуостров все равно вернется в состав Украины, так как историю переписать невозможно.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ответ заявил, что власти в Украине меняются, в то время как Крым, дескать, "был и будет российским".

19 августа президент Зеленский сделал заявление о том, что Украина должна усилить работу по решению вопросов, связанных с возвращением оккупированного Крыма под политический контроль Киева. Как полагает гарант, этому должна поспособствовать Крымская платформа.