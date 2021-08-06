Крым никогда не будет "русской территорией": Шойгу разразился ответом Зеленскому

Шойгу в ответ на заявление Зеленского о Крыме решил вспомнить одесский анекдот.
Российский министр обороны Сергей Шойгу в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности оккупированного Крыма вспомнил одесский анекдот и заявил, что украинские власти сменяются, тогда как полуостров, дескать, "был, есть и будет российским". Об этом он сказал в пятницу, 6 августа, в ходе встречи с красноярскими журналистами.
"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - цитирует Шойгу российское информагентство ТАСС.
По его словам, в Украине власть меняется, тогда как Крым, якобы "и будет российским".
"Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - подчеркнул Сергей Шойгу.
Заявление Зеленского о Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский ранее в эмоциональном интервью рассказал о том, что для россиян, которые оккупировали Крым, эта земля не является родной, в отличие от украинцев. Поэтому, по его словам, захваченный полуостров никогда не будет "русской территорией".
Зеленский назвал Крым "своей землей" и сказал, что историю переписать невозможно, а полуостров вернется в Украину, причем это лишь вопрос времени.Читайте такжеРоссийская история еще будет оплакивать свои же шаги по Крыму - Зеленский