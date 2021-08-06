Крым никогда не будет "русской территорией": Шойгу разразился ответом Зеленскому

Шойгу утверждает, что Крым "был, есть и будет российским" / УНИАН

Российский министр обороны Сергей Шойгу в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности оккупированного Крыма вспомнил одесский анекдот и заявил, что украинские власти сменяются, тогда как полуостров, дескать, "был, есть и будет российским". Об этом он сказал в пятницу, 6 августа, в ходе встречи с красноярскими журналистами.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - цитирует Шойгу российское информагентство ТАСС.

По его словам, в Украине власть меняется, тогда как Крым, якобы "и будет российским".

"Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Заявление Зеленского о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в эмоциональном интервью рассказал о том, что для россиян, которые оккупировали Крым, эта земля не является родной, в отличие от украинцев. Поэтому, по его словам, захваченный полуостров никогда не будет "русской территорией".

Зеленский назвал Крым "своей землей" и сказал, что историю переписать невозможно, а полуостров вернется в Украину, причем это лишь вопрос времени.Читайте такжеРоссийская история еще будет оплакивать свои же шаги по Крыму - Зеленский