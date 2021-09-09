"Внешнеполитическая шизофрения" и точка в "Минске": Лавров разразился ультиматумом по Донбассу

Лавров обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в, дескать, нарушении Минских соглашений по Донбассу и назвал призывы Киева к Москве провести переговоры в данной ситуации "внешнеполитической шизофренией". Российская сторона согласится на переговоры в том случае, если Украина выполнит "Минск" на условиях Кремля.

"Нормандский формат должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей. И когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в нормандском формате, а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается", - цитирует его заявление ТАСС.

При этом, согласно позиции Москвы, Киев якобы принимает законы, которые "ставят крест" на выполнении минских договоренностей. В качестве "аргумента" российский дипломат назвал якобы "запрет русского языка", а также закон об амнистии, "особом статусе" Донбасса и выборах в ОРДЛО.Читайте такжеСША на Донбассе и Будапештский меморандум: Резников назвал сценарии для прекращения войны с Россией

"Иначе трудно охарактеризовать закон, который запрещает использование русского языка, а также закон, который обсуждается в Верховной раде, касающийся амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов", - отметил Лавров.

Также он фактически сказал, что Россия согласится на переговоры в том случае, если "Минск" будет выполняться в интересах Москвы.

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"Как только мы зафиксируем четко и недвусмысленно, что нормандский формат будет дальше заниматься ни чем иным, кроме выполнения минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать другие страны, едва ли имеет смысл собираться", - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что подготовка ко встрече в нормандском формате на уровне руководителей дипломатических ведомств продолжается. Идет согласование даты, которая должна устроить всех участников переговоров. Киев призывает Москву принять участие в дискуссии.Читайте такжеНовый закон по Донбассу – это выход из "Минска": Путин разразился ультиматумом в адрес Украины

"Подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать, приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить", - добавил Кулеба.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Минский формат не помог урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе, поэтому теперь он намерен найти альтернативный вариант решения проблемы на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Москва согласится на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон будет оказывать давление на Киев.

Американский дипломат, бывший посол США в Украине Джон Хербст полагает, что Штаты вряд ли подключатся к переговорам по Донбассу, так как против такой инициативы выступают Берлин, Париж и Москва.