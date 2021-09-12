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Донбасс и конкретные решения: на Банковой назвали требования Зеленского по переговорам

12 сентября 2021, 17:53
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Встреча в рамках нормандского формата по Донбассу должна пройти результативно, сказал Сергей Никифоров.

Зеленский
Зеленский заинтересован в проведении встречи нормандской четверки - Никифоров / Фото president.gov.ua

Лидеры Украины, Франции, Германии и России пока не достигли конкретных договоренностей по вопросу проведения новой встречи в рамках нормандского формата по Донбассу. Позиция Киева состоит в то, что переговоры должны привести к конкретным результатам, минимум – обмен пленными. Переговоры по-прежнему идут. Украинская сторона ожидает конкретных договоренностей, которые были бы утверждены на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь украинского гаранта Сергей Никифоров.

В программе Взгляд с Банковой на телеканале Дом он сказал, что встреча в нормандском формате является одной из целей президента Зеленского. Однако переговоры должны пройти результативно.

"Что касается президента - президент, конечно же, хочет проведения встречи лидеров Нормандского формата. Единственное - и это абсолютно логично, и я думаю, что все остальные участники этой четверки этого хотят - чтобы он проводился не ради самого проведения, а чтобы были какие-то конкретные результаты. Как минимум, обмен пленными или, как правильно говорить, удерживаемыми лицами. Так что ждем", - отметил спикер.Читайте такжеВопрос Крыма – на повестке дня: у Зеленского поставили условие Кремлю по встрече с Путиным

По его словам, стороны ведут переговоры, а в Киеве ожидают, что появятся договоренности, которые позже можно будет утвердить на высшем политическом уровне.

"В этом формате есть постоянный контакт между сторонами, какие-то переговоры продолжаются. Ждем, что могут быть какие-то конкретные договоренности, чтобы их потом своим присутствием на высшем уровне подтвердили лидеры "нормандской четверки", - подчеркнул Сергей Никифоров.

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Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Минский формат не поспособствовал разрешению военного конфликта на Донбассе. Глава украинского государства намерен искать другие варианты решения ситуации на переговорах с президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным.

К переговорам по Донбассу готовы подключиться США. По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, представители Вашингтона готовы принять участие в нормандском и других форматах по урегулированию военного конфликта России и Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и сказал, что Москва согласится на новую встречу в нормандском формате в том случае, если Киев начнет выполнять "Минск" на условиях Кремля.

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Владимир Зеленский нормандский формат новости Украины Сергей Никифоров
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