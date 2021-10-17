УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину

17 октября 2021, 13:42

Дмитрий Песков критически оценил перспективы встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Путин, Зеленский
/ УНИАН, Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - сказал он в интервью на телеканале Россия 1.

Песков также охарактеризовал подготовку переговоров с Зеленским.

"Очень сложно говорить с Зеленским, он упорно называет РФ участником конфликта в Донбассе, но это не так", — добавил Песков.

Новость обновляется.

viber
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тестеСамый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте Участница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавицаУчастница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавица Путин забросил ноги на стол и издевается над ЗападомПутин забросил ноги на стол и издевается над Западом Нас ждёт "веселая" зимаНас ждёт "веселая" зима На этой планете слишком много людейНа этой планете слишком много людей

Последние новости

13:42

У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину

13:39

Энергокризис наносит удар по Китаю: Пекин вынужден договариваться с США о поставках сжиженного газа

13:25

Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальнике

12:55

Удар COVID-19: в Украине 17 областей – в красной и оранжевой зонах карантина Видео

12:46

"Классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента Видео

Реклама
12:43

"Ситуация очень серьезная": в ЕС предупредили об опасности на границе с Беларусью Видео

12:06

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и морозы: где будет холоднее всего

12:01

В Украине детей будут вакцинировать от COVID-19: появились важные детали Видео

11:38

Вода текла с люстры и из розеток: харьковчанин срезал батареи, затопил 15 квартир и уехал на работу Видео

11:29

"Ждем вас дома": Арахамия потребовал немедленно освободить и вернуть Саакашвили

11:26

Жесткий локдаун в Украине неизбежен: эксперт раскрыл причины и назвал сроки Видео

10:52

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

10:43

Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты Видео

10:06

"Россия окажется в углу ринга": Кулеба раскрыл детали дела в Гааге по захвату кораблей ВМС Украины Видео

09:49

"Умирать и убивать за Украину": главком ВСУ назвал путь освобождения захваченных РФ территорий Видео

09:09

Коронавирус в Украине 17 октября: за сутки установлено новых 11 288 случаев заражения COVID-19 Видео

09:08

Осенняя вспышка COVID-19: Комаровский назвал главный провал власти Видео

08:33

"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионерку

08:20

"Оскорбление и унижение всей Украины и Зеленского": Илларионов раскрыл замысел статьи Медведева

08:02

Украина ждет массу вакцин: Ляшко советует украинцам прививаться от гриппа и COVID-19 Видео

Реклама
07:45

Жесткий локдаун будет введен в любом случае мнение

07:10

Статья Медведева и провал диалога Путина с Зеленским: дипломат объяснил позицию Кремля по Украине

06:28

Трагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса мнение

06:10

Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в беду Видео

05:20

Украину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего лета Видео

05:17

Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках

02:39

В Днепре пьяная учительница била детей по голове во время уроков

02:22

Можно ли ребенку идти в детский сад, если у него насморк – ответ доктора Комаровского Видео

01:48

Дефолт США: эксперт объяснил, почему Америке крах не грозит Видео

01:39

Преемница Кабаевой: в Японии вычислили новую любовницу Путина Видео

16 октября, суббота
23:57

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

23:25

В Минздраве назвали сроки запуска электронных рецептов

22:59

Погода в Украине: какие области накроют густые туманы

22:19

"Добро пожаловать в ад": волонтер шокировала откровением об эпидемии COVID-19 Видео

22:12

Психотерапевт перечислила симптомы депрессии после COVID-19 Видео

21:29

"Заканчивается плохо": эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине Видео

21:09

В городе просто беда: в Одессе печальная ситуация с коронавирусом

20:37

Жесткий карантин и решение по транспорту: Запорожье окажется в "усиленной" красной зоне Видео

20:36

Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве Видео

20:02

В России более 15 человек скончалось после отравления спиртом

Реклама
19:46

Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

19:33

Миграционный удар и защита от Лукашенко и Путина: в Польше объяснили планы по границе с Беларусью Видео

19:21

На этой планете слишком много людей мнение

19:18

Отопительный сезон: в Кабмине бьют тревогу из-за нехватки угля

18:49

Киев захлестнет пик заболеваемости COVID-19: Рубан назвал сроки усиления карантина Видео

18:44

Саакашвили плохо: экс-президент Грузии согласился на требования врачей

18:32

Шантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене Видео

18:06

В Черновцах на ходу обстреляли автомобиль, есть пострадавшие

17:55

Украинцам могут уменьшить пенсии: кому не повезет Видео

17:32

В Польше в жутком ДТП погибла украинка

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять