У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину

/ УНИАН, Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - сказал он в интервью на телеканале Россия 1.

Песков также охарактеризовал подготовку переговоров с Зеленским.

"Очень сложно говорить с Зеленским, он упорно называет РФ участником конфликта в Донбассе, но это не так", — добавил Песков.

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