У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину

Дмитрий Песков критически оценил перспективы встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - сказал он в интервью на телеканале Россия 1.
Песков также охарактеризовал подготовку переговоров с Зеленским.
"Очень сложно говорить с Зеленским, он упорно называет РФ участником конфликта в Донбассе, но это не так", — добавил Песков.
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Автор: Алексей Тычина