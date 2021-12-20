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Решение будет принято без промедлений: в СНБО оценили шансы введения военного положения Украине

20 декабря 2021, 11:46
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В случае введения военного положения все должностные лица будут четко действовать, и ситуация, которая была в 2014 году, не повторится, заявил Алексей Данилов.

Данилов
Алексей Данилов заявил, что сейчас нет необходимости вводить военное положение в Украине / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сегодня нет необходимости во введении военного положения, но если она появится, решение будет принято немедленно.

Данилов подчеркнул, что в случае введения военного положения все должностные лица будут четко действовать, и ситуация, которая была в 2014 году, не повторится, передает Апостроф.

"Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас действительно увеличилось российское военное присутствие на границах Украины.

"Но оно не очень критично, чтобы сейчас говорить: "Все, вот завтра они начнут". Мы этого сейчас не видим. Мы ясно понимаем, что находится в радиусе 200 км от нашей границы, именно границы, а не линии столкновения с Российской Федерацией. Мы ясно понимаем, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы, мы понимаем, что это за группировки, их количество, знаем, чем они оснащены. У нас это все под контролем, и мы ежедневно получаем информацию от соответствующих институций по этому поводу. Сегодня такой опасности мы не видим", – сказал Данилов.

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При этом он не исключает, что опасность может возникнуть завтра - ведь неизвестно, что происходит в голове у людей, сидящих в Кремле.

Читайте такжеПотери в разы больше, чем в 2014-м: командующий ВМС оценил последствия для РФ агрессии против УкраиныДанилов также добавил, что Украина не будет освобождать Донецкую и Луганскую области военным способом, потому что осознает количество человеческих жертв, к которому приведет такое решение.

Российские военные возле украинской границы и угроза вторжения

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico. Были опубликованы статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских границ может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, сообщил глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских границ находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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