Выпрыгнул из штанов: Жириновский опозорился, критикуя Путина на росТВ

Владимир Жириновский / УНИАН

Скандальный лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский влип в новый скандал.

В ходе телевизионных предвыборных дебатов российский политик буквально выпрыгнул из штанов в запале дискуссии.

Отметим, что Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах на канале ТВЦ.

Обратим внимание, что конфуз с лидером ЛДПР произошел во время того, как он обрушился с критикой на тех, кто "устроил капитализм".

"Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты", — заявил Жириновский.

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При этом под горячую руку Жириновского также попал и Владимир Путин, которого он назвал коммунистом.

Однако его речь прервал казус — у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для прибытия на предвыборный съезд своей партии Жириновский избрал карету, в которую были запряжена тройка лошадей. Управлял ими кучер.

Однако перформанс явно пошел не по плану. Лошади, очевидно, испугались громкого шума и движения.

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Они отказывались заходить в зал, где начинался съезд. При этом одно из животных не сдержалось и наложило огромную кучу прямо посреди дороги.

Жириновский, заметив конфуз, заявил, что лошадь обделалась из-за страха.