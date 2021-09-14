Жириновский приехал на съезд на тройке лошадей: животные обгадили сцену

Владимир Жириновский / УНИАН

Скандальный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский решил снова эпатировать публику.

Для прибытия на предвыборный съезд своей партии политик избрат карету, в которую были запряжена тройка лошадей. Управлял ими кучер.

Однако перформанс явно пошел не по плану. Лошади, очевидно, испугались громкого шума и движения.

Они отказывались заходить в зал, где начинался съезд. При этом одно из животных не сдержалось и наложило огромную кучу прямо посреди дороги.

Жириновский, заметив конфуз, заявил, что лошадь обделалась из-за страха.

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Ранее Жириновский заявил о том, что именно он может стать следующим после Владимира Путина президентом Российской Федерации.

По мнению Жириновского, пост главы государства после того, как Путин его покинет, займет именно он ‒ лидер ЛПДР.

"Себя", — написал политик в ответ фолловера на вопрос о том, кого он видит будущим президентом РФ.