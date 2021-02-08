Жириновский намекнул, кто сменит Путина во главе России

Владимир Жириновский / УНИАН

Скандальный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что именно он может стать следующим после Владимира Путина президентом Российской Федерации. Своим мнением он поделился в разделе Stories своей страницы в социальной сети Instagram.

По мнению Жириновского, пост главы государства после того, как Путин его покинет, займет именно он ‒ лидер ЛПДР. "Себя", — написал политик в ответ фолловера на вопрос о том, кого он видит будущим президентом страны

К слову, в январе 2021 года лидер ЛДПР оценивал собственные шансы победить на выборах президента Украины (если бы гипотетически имел возможность в них участвовать). По словам Жириновского, он непременно одержал бы победу, поскольку за него проголосовали бы "и русские, и украинцы".

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Преемник Путина – о чем сообщалось ранее: