Жириновский назвал удачную дату для нападения на Украину, чтобы "принудить Киев к миру"

Жириновский разразился заявлениями о вторжении России в Украину/ Reuters

Депутат Государственной думы России и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который известен своими антиукраинскими заявлениями, назвал "удачный", по его мнению, момент для бомбардировки Украины. По его словам, это февраль 2022 года. Жириновский считает, что военная агрессия якобы поможет "принудить" украинцев "к миру".

В ходе общения с однопартийцами на ЛДПР-ТВ российский политик заявил, что "разочарован" тем, что Кремль не прислушался к его предложению атаковать Киев и "западные города" в новогоднюю ночь, передает Telegram-канал Ura.ru.

"Зря этого не сделали. …Выбрана линия на мирное сосуществование. Я понимаю, почему принималось такое решение. Но есть шанс это все наверстать. Бомбардировки можно провести в феврале, это будет удачный момент для начала "принуждения Украины к миру", – заявил Жириновский.

Как сообщал Главред, 27 декабря в эфире эфире государственного Первого канала Жириновский предложил вторгнуться в Украину в Новый год. Политик заявил, что нужно "просто шарахнуть" в четыре или пять часов утра 1 января.

По мнению Жириновского, всех украинцев бомбить "необязательно", но надо "выборочно" кого-то "напугать" и "наказать".

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Напомним, в конце декабря американское издание Financial Times писало со ссылкой на аналитиков, что возможное вторжение России в Украину может развиваться двумя путями - это может быть полномасштабное вторжение или точечная атака авиацией.

По словам эксперта американского исследовательского центра RAND Дары Массикот, Российская Федерация может применять для авиаударов крылатые и баллистические ракеты. Это вариант агрессии она считает более вероятным. При этом аналитик утверждает, что украинские системы противовоздушной обороны не смогут с ними справиться.

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