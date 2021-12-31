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Атака с воздуха или полномасштабное вторжение: в США описали сценарии агрессии РФ против Украины

31 декабря 2021, 10:12
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Американские аналитики считают точечные авиаудары по позициям ВСУ и объектам инфраструктуры наиболее вероятными в случае агрессии России, пишет Financial Times.

Кремль
РФ может нанести по Украине точечные авиаудары с воздуха / Reuters

Возможное вторжение России в Украину может развиваться двумя путями - это может быть полномасштабное вторжение или точечная атака авиацией. Такое мнение озвучили американские аналитики.

По словам эксперта американского исследовательского центра RAND Дары Массикот, Российская Федерация может применять для авиаударов крылатые и баллистические ракеты. Это вариант агрессии она считает более вероятным. При этом аналитик утверждает, что украинские системы противовоздушной обороны не смогут с ними справиться, пишет американское издание Financial Times.

Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских Вооруженных сил.

Сценарий полномасштабного российского вторжения аналитики рассматривают, как менее вероятный. Они аргументируют это тем, что для осуществления такого плана необходимо будет задействовать очень много военных. К тому же масштаб жертв при таком плане будет катастрофически большим.

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Переговоры Байдена и Путина 30 декабря 2021

Вечером 30 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Белом доме заявили, что Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины. Такж президент США Байден пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину.

"Он (Байден - ред.) четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

Агенство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщило, что Байден озвучил Путину дополнительные меры по поддержке Украины. О каких именно мерах идет речь - пока что не известно.

По словам чиновника из Белого дома, американский лидер в разговоре с президентом РФ обсудил как дипломатическую возможность решения проблем, так и меры США по сдерживанию Москвы.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Байден в разговоре с Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны и заверил президента РФ, что США не собираются размещать в Украине ударные наступательные вооружения.

Ушаков добавил, что стороны договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.

Ранее помощник президента РФ отметил, что Путин и Байден условились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем направлениям: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе, по линии ОБСЕ - в Вене.

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