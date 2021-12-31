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В Кремле озвучили свою версию разговора Путина с Байденом

31 декабря 2021, 07:40
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Во время разговора с Байденом Путин акцентировал на возможности полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения "беспрецедентных санкций".

Джо Байден
Джо Байден 30 декабря провел телефонный разговор с Владимиром Путиным / Фото Reuters

Вечером 30 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров носил конкретный и содержательный характер, передает РИА Новости.

"Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года, контакты будут и на уровне администраций", - сообщил Ушаков

Кроме того, Ушаков рассказал, что Байден несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны, передает ТАСС.

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть", - сказал он.

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По словам помощника Путина, "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре".

Также сообщается, что Байден заверил Путина, что США не собираются размещать в Украине ударные наступательные вооружения.

"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора: президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения", - заявил Ушаков.

По словам представителя Кремля, президенты США и России в ходе разговора говорили о гарантиях безопасности, а вопросы двусторонней повестки не затрагивались.

При этом Путин акцентировал на возможности полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных "беспрецедентных санкций".

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"Американцы говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент", - добавил Ушаков.

В Кремле считают, что президент Байден готов продолжить диалог с Путиным.

Как сообщал Главред, в Белом доме заявили, что Джо Байден во время телефонного разговора 30 декабря призвал Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины. Такж президент США Байден пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину.

"Он (Байден - ред.) четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

Отметим, в скором времени следует ожидать разговора президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского, но точная дата звонка пока что неизвестна.

Тем временем 29 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Вашингтон заверил Киев, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Стороны обсудили вопросы Донбасса и войск России у границ Украины.

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