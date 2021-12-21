США предоставят Украине еще больше военной техники: у Байдена заявили о готовности к вторжению РФ

Вашингтон поддерживает Украину в противостоянии с Российской Федерацией.
Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила о готовности Вашингтона предоставить Украине военную технику в еще большем количестве.
В частности, она подчеркнула, что США идут на это шаг из-за вероятной угрозы вторжения Российской Федерации, говорится в Twitter журналиста BuzzFeed Кристофера Миллера.
"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия действительно предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины", - сказала Донфрид в ходе телефонного брифинга для представителей СМИ.
Таким образом, США готовы предоставить дополнительную военную технику, кроме той, которую Украина получила ранее.
Как ранее писал Главред, в Соединенных Штатах Америки работают над разработкой нового расширенного пакета военной помощи Украине. В Вашингтоне готовятся расширить военную помощь. Это подтвердил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Что известно о вторжении России в Украину
- О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.
- Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.
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