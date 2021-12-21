США предоставят Украине еще больше военной техники: у Байдена заявили о готовности к вторжению РФ

Байден поддерживает Украину / УНИАН

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила о готовности Вашингтона предоставить Украине военную технику в еще большем количестве.

В частности, она подчеркнула, что США идут на это шаг из-за вероятной угрозы вторжения Российской Федерации, говорится в Twitter журналиста BuzzFeed Кристофера Миллера.

"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия действительно предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины", - сказала Донфрид в ходе телефонного брифинга для представителей СМИ.

Таким образом, США готовы предоставить дополнительную военную технику, кроме той, которую Украина получила ранее.

Как ранее писал Главред, в Соединенных Штатах Америки работают над разработкой нового расширенного пакета военной помощи Украине. В Вашингтоне готовятся расширить военную помощь. Это подтвердил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Что известно о вторжении России в Украину

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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