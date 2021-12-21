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У Байдена ищут варианты, как помочь украинским партизанам в случае войны с Россией - WP

21 декабря 2021, 16:40

В США считают, что основу партизанской армии могут составить около 500 тысяч украинцев, которые с 2014 года прошли боевую подготовку.

Джо Байден
У Байдена ищут варианты, как помочь украинским партизанам в случае войны с Россией - WP / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена изучает, могут ли и как Соединенные Штаты поддержать антироссийское восстание, если президент России Владимир Путин начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщает The Washington Post, американская помощь в таком случае может включать в себя предоставление оружия и другой материально-технической поддержки как украинским военным, так и повстанческим группам, если РФ свергнет законное правительство страны и начнется партизанская война.

"Планирование помощи, описанное в воскресенье знающим чиновником, включает способы предоставления оружия и другой поддержки украинским военным, чтобы противостоять вторжению российских войск, а также материально-технической поддержки повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война", - пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на проинформированный чиновник.

Колумнист отметил, что юридическая группа в администрации президента США изучает, как можно было бы оказать помощь украинским повстанцам без нарушения американского или международного законодательства.

А агенты ЦРУ и других ведомств изучают, как было организовано движение сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии – против сил, поддерживаемых Россией, а также против США в Ираке и Афганистане.

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Сообщается, что США могли бы предоставить украинцам переносные зенитно-ракетные комплексы Стингер.

По словам Игнатиуса, основная цель администрации Байдена – нанести удар по российским войскам, если Путин вторгнется в Украину, без непосредственного привлечения американских войск. Этот шаг президент США исключил.

Официальные лица США также предупредили, что Америка и ее европейские союзники введут жесткие экономические санкции, которые могут навредить российской экономике. На прошлой неделе НАТО объявил о планах продвижения войск вперед, в сторону России, если Путин проигнорирует предупреждение.

Колумнист отмечает, что основу партизанской армии могут составить около 500 тысяч украинцев, которые с 2014 года прошли боевую подготовку. Также отмечается, что на руках у украинцев есть как минимум миллион единиц оружия.

В то же время, американские специалисты обсуждают, как организовать тайники с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную "секретную сеть" в случае вторжения России.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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