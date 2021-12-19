У Байдена есть несколько недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину – CNN / Фото Reuters

Президент США Джо Байден поручил администрации использовать все инструменты, чтобы предотвратить нападение России на Украину. Решили быстро действовать после первых данных, которые поступили осенью от американских разведчиков.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Байден опасается повторения ошибок, допущенных в 2014 году. Тогда США и Европу неожиданно застала оккупация Россией Крыма. Поэтому, по словам источников, шаги администрации Байдена очень продуманы.

"Однако мы имеем всего 4 недели, чтобы это сделать (предотвратить атаку России – ред.), – говорят источники.

Отмечается, что санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий, были бы непосильными и немедленными. По информации издания, они бы нанесли значительного ущерба российской экономике.

Добавим, что санкции 2014 года были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм.

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Издание напомнило, что, когда Байден занимал должность вице-президента США в 2014 году, американскую власть раскритиковали, потому что та не предусмотрела оккупацию Крыма. Тогда Байден якобы хотел вооружить Украину и ввести очень строгие санкции. Однако не удалось из-за настояния президента Барака Обамы.

Американские чиновники уверяют, что теперь глава Белого дома решил сделать все иначе. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что в 2014 году он "не видел такого же уровня координации" в работе американских служб. В то же время отметил, что с тех пор возможности российской армии тоже изменились.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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