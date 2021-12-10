Байден поддержал Зеленского насчет переговоров с Путиным: в ОП раскрыли детали

Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным / УНИАН, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

В эфире 1+1, комментируя разговор Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался в ходе переговоров двух президентов.

"Мы координируем и обсуждаем тему безопасности не только с нашими союзниками, ключевыми партнерами. И сегодня это также звучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию. И мы надеемся, что, в том числе, при поддержке наших партнеров, дойдет до этого разговора", - отметил представитель ОП.

Он подчеркнул, что не украинская сторона является той, которую сейчас можно обвинить в эскалации ситуации.

"Мы за мирное урегулирование конфликта, за дипломатические инструменты. Нужно сейчас дать возможность дипломатам сделать свою работу. Совместно с экспертами", - сказал представитель ОП.

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Сибига отметил, что украинская сторона представила свое стратегическое видение дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей.

На вопрос, какой была реакция Байдена на готовность Зеленского к встрече с Путиным, заместитель руководителя ОП ответил: "Как и американская сторона, я имею основания это говорить, да и другие западные ключевые партнеры поддерживают позицию Украины относительно проведения таких переговоров".

Переговоры Зеленского и Байдена

Накануне Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Он состоялся после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что разговор двух лидеров длился 1,5 часа.

"Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению", - заявил Ермак.

При этом он добавил, что Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.

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