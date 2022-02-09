8 вакцин не помогло: Жириновского в тяжелом состоянии госпитализировали и подключили к ИВЛ

Владимир Жириновский / УНИАН

Скандальный политик и лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом. Как сообщают СМИ, у него обнаружили серьезное поражение легких.

Издание РБК сообщает, что Жириновский был направлен в Центральную клиническую больницу.

Telegram-канал Mash пишет, что политик попал в больницу из-за двусторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса. По данным канала, у политика поражено 50–75% легких.

Окружение Жириновского сообщает, что "поражение легких серьезное".

В то же время, первый заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Василий Власов заявил, что Жириновский "работает с документами" и "нормально себя чувствует". На уточняющий вопрос, где находится лидер партии, Власов не ответил.

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Подключили к ИВЛ

Кроме того, СМИ сообщают, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ, состояние политика критическое.

"И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", - рассказали источники РБК.

Перед Новым годом Жириновский заявлял, что сделал восемь прививок от коронавируса.

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Как ранее сообщали, депутат Государственной думы России и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который известен своими антиукраинскими заявлениями, назвал "удачный", по его мнению, момент для бомбардировки Украины. По его словам, это февраль 2022 года.

Жириновский считает, что военная агрессия якобы поможет "принудить" украинцев "к миру".

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