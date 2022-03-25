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"Боль в груди и потеря сознания": Аваков рассказал о проблемах со здоровьем у Шойгу

25 марта 2022, 10:59

Также якобы большие проблемы со здоровьем у Игоря Костюкова ‒ руководителя Главного управления Генштаба ВС РФ.

Шойгу
Сергей Шойгу / Kremlin / Reuters

В Сети всплыла информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны страны-агрессора - Сергея Шойгу, а также Игоря Костюкова ‒ руководителя Главного управления Генштаба ВС РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает бывший руководитель МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, особо примечательно то, что симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца и затрудненное дыхание. А Шойгу якобы еще и терял сознание.

К слову, ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу не присутствовал на заседании Совета безопасности РФ 24 марта.

К такому выводу пришли журналисты после пересмотра видео мероприятия Они пришли к выводу, что заседание Совбеза действительно состоялось, только чиновника там не было.

Отмечается, что его попросту вмонтировали в телевизор, для чего были использованы кадры с одного из предыдущих советов безопасности.

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Напомним, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.

Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром.

В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

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новости России российское вторжение Сергей Шойгу
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