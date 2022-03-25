Сын Жириновского обматерил журналистов и опроверг смерть одиозного политика

Жириновский жив, но лежит в больнице, утверждает его сын / УНИАН

Сын одиозного российского политика, лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского Игорь Лебедев прокомментировал состояние политика, которого сегодня "похоронили" СМИ.

Лебедев не выбирал выражений и жестко обматерил журналистов. По его словам, Жириновский жив и лежит в больнице.

"Что вы понимаете, скажите мне? Что вы можете понимать, если такой же му**к, как вы все журналисты, написал какую-то чушь, а вы понеслись, как коршуны, ее обсасывать. Имейте совесть, человек лежит в больнице, болен. Заткнитесь вы, журналисты, достали", - эмоционально заявил сын Жириновского.

Как сообщал Главред, 25 марта российский сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что в московской клинике умер Владимир Жириновский.

Позже в Министерстве здравоохранения России опровергли смерть Жириновского. Там отметили, что политик находится в критическом состоянии. А сенатор Пронюшкин удалил свой пост в Telegram.

Болезнь Жириновского

Информация о том, что Владимир Жириновский попал в больницу появилась в российских СМИ 9 февраля. Стало известно, что скандального политика госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Окружение Жириновского сообщило, что "поражение легких серьезное". У политика поражено 50–75% легких, он подключен к ИВЛ, а его состояние - критическое.

СМИ писали, что Жириновский скрывал факт инфицирования коронавирусом почти две недели. О его болезни знал лишь узкий круг лиц, в который входили его личные телохранители, помощники, а также руководитель аппарата.

Перед Новым годом Жириновский заявлял, что сделал восемь прививок от коронавируса.

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