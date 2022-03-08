В России на допрос вызвали 6-классника за вопросы о войне в Украине

Мама 12-летнего мальчика забрала его из школы, но полицейские пришли к ним домой. Пока ребенок был дома сам, они выключили ему электричество.
В Москве на допрос вызвали шестиклассника, который во время урока спросил учительницу, почему Владимир Путин начал войну в Украине, а на перемене кричал в коридоре "Слава Украине!".
Преподаватель ответила, что РФ проводит в Украине так называемую "спецоперацию", пишет Новая газета.
"Учительница сказала: „Я точно не знаю, где сейчас наши войска, но если бы они остановились на полпути, украинская агрессия продолжилась бы". Небольшая часть класса также задавала вопросы учительнице", — рассказал Кирилл журналистам.
"Она (учительница) также рассказала нам, что среди украинцев процветает нацизм, что в учебниках с первого класса написано, что Украина — сверхдержава. "У меня много друзей из Украины, я спросил — у них этого нет в учебниках", — добавил 12-летний мальчик.
После урока его матери Наталье позвонили с неизвестного номера и сказали прийти в полицию. На следующий день ей позвонила классная руководительница, которая сообщила, что с ней и сыном хотят провести беседу сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Наталия приехала в школу и написала заявление, что забирает сына "в связи с тем, что на ребенка оказывают давление и создают невыносимые условия для получения образования".
7 марта когда Кирилл был дома один, к ним домой пришли двое сотрудников милиции, но ребенок не открыл им дверь. Правоохранители отключили электричество в квартире и оставили под дверью письмо с вызовом на допрос.
Отметим, у Кирилла - украинские корни. Мальчик посещал Украинский культурный центр.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армию за границей. Это, в сущности, было разрешением Путину начать войну против Украины.
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
5 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту.
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