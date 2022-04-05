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Убийцы танков РФ: США вооружат Украину новейшими дронами-камикадзе

5 апреля 2022, 17:59

Switchblade-600 оснащен противотанковой боеголовкой, предназначенной для уничтожения или вывода из строя бронетехники.

Switchblade
Комплекс Switchblade / Скриншот

Украина получит от США новую помощь для борьбы с российской агрессией. Пентагон планирует передать ВСУ 10 беспилотников Switchblade-600 с противотанковыми боеголовками.

Новое оружие будет поставляться в Украину в рамках военной помощи от Пентагона на сумму $300 млн, которая была объявлена 1 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что дроны Switchblade-600 будут закупаться у напрямую у производителей, а не предоставляться из существующих запасов.

При этом беспилотники новой модели будут предоставлены в дополнение к 100 дронам Switchblade-300 в рамках военной помощи США на $800 млн, которая была объявлена 16 марта.

Что нужно знать о дронах Switchblade 600

Это новейшая модель дронов-камикадзе, которая вооружена противотанковыми боеголовками, разработанных компании AeroVironment.

БПЛА оснащены противотанковой боеголовкой, предназначенной для уничтожения или вывода из строя бронетехники, может автоматически поражать цель. Он оснащен сенсорами и видеокамерами, с помощью которых оператор может наблюдать за уничтожением живой цели в режиме реального времени, управляется с помощью планшета.

Боеприпасы могут запускаться с наземных, морских или воздушных платформ. Вес дрона составляет 54, 4 кг, он может летать на протяжении 40 минут, а дальность его действия составляет 40 км.

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении предоставить Украине "более смертоносные" вооружения для борьбы с агрессией РФ.

Как сообщает Times со ссылкой на источники, в оборонных кругах, Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжелой артиллерии. В качестве одного из вариантов поставок Times называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers.

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