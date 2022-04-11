РФ почти закончила подготовку, скоро начнется наступление на Донбассе – Минобороны Украины

РФ почти закончила подготовку, скоро начнется наступление на Донбассе – Минобороны / Макс Левин

Россия уже почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе. Наступление может начаться в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в Медиа Центре Украина. По его словам, захватчики продолжают перегруппировывать свои войска, чтобы наступать в восточной операционной зоне.

Россия хочет разгромить группировку украинских бойцов Объединенных сил на Донбассе, добиться полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также обеспечить себе сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Кроме этого, оккупанты хотят улучшить свое тактическое положение в Южнобугском районе, а также закрепиться в пределах Херсонской области.

Отмечается, что российские захватчики уже перешли к фазе завершения восстановления подразделений и переброски их на Донетчину и Луганщину.

"Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия готова к этому. Мы не можем прогнозировать, когда это произойдет, есть сообщения западных источников. В то же время противник уже почти закончил подготовку к наступательной операции", – говорит Мотузяник.

Читайте такжеОсвобождение Крыма и Донбасса - невыполнимая задача сейчас: Арестович назвал причиныПри этом, по его словам, часть своих сил РФ всё же оставляет в Гомельской области Беларуси и в Брянской и Белгородской областях России. Мотузяник предполагает, что таким образом Кремль пытается продемонстрировать свое военное присутствие и надеется, что таким образом ему удастся сковать какую-то часть войск ВСУ.

Ранее Тука заявил, что война в Украине может затянуться даже на два-три года, а то и дольше. Однако решающим для победы Украины над врагом станут не потери РФ в военной технике, а то, что оккупанты уже очень деморализованы – энтузиазм у орков быстро затухает.

Напомним, ранее эксперт объснил, что будет, когда мир "устанет" от войны в Украине. По словам экс-заместителя министра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-заместителя Луганской ВГА Георгия Туки, другие государства со временем устанут от ужасных кадров из Украины, так же, как в свое время устали от войны в Сирии.

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