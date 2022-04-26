За два месяца войны в Украине Россия потеряла танков на два года вперед – WSJ

Россия не только теряет, танки, самолеты, вертолеты, но и рынки их сбыта. Мир видит, как легко горит броня военной техники РФ и начинает сомневаться в качестве.
Вторжение России в Украину сильно бьет по военно-техническому потенциалу страны-агрессора. За два месяца войны РФ потеряла более 500 танков при возможности производства 250 танков в год.
Как сообщает The Wall Street Journal, за два месяца войны Россия развернула большую часть своих вооружений, в том числе тех, которые считались самыми современными. Было выпущено огромное количество ракет, реактивных снарядов, артиллерийских боеприпасов.
Как отмечают аналитики системы отслеживания разведданных Oryx, страна-агрессор потеряла более 3 тыс. единиц крупной техники в Украине, в том числе:
- более 500 основных боевых танков;
- 300 боевых бронированных машин;
- 20 реактивных истребителей;
- 30 вертолетов.
И это только документально подтвержденные потери.
Эксперты отмечают, что в последние годы Россия производила около 250 танков и 150 самолетов в год. Это означает, что украинские силы за два месяца уничтожили танков, произведенных в России как минимум за два года.
В РФ начали расконсервировать старую советскую технику. Считается, что ее количество позволит восполнять потери еще долгий период времени. Однако есть много вопросов к качеству этой техники и ее состоянию.
Читайте такжеХваленое оружие РФ существует только в фантазиях генералов: чем на самом деле воюет армия РоссииИз-за санкций, уже в следующем году Россия испытает серьезные трудности с производством техники, поскольку военные заводы работают с использованием иностранного оборудования и комплектующих. Закончатся нынешние запасы, а восполнить их будет нечем.
Издание также отмечает, что до начала полномасштабной войны в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, Россия экспортировала оружие в более чем 45 стран. С 2016 года на ее долю приходилось около 20% мировых продаж вооружений. Вторжение в Украину все изменило. Россия не только теряет, танки, самолеты, вертолеты, но и рынки их сбыта.
Крупнейший производитель танков в России Уралвагонзавод уже останавливает производство и увольняет сотрудников из-за нехватки деталей для бронемашин, которые раньше импортировались из Швеции.
"С количеством заказов проблем нет. Есть проблемы с их выполнением", – заявил представитель профсоюза Уралвагонзавода Александр Иванов.
Однако, автор статьи отмечает, что с заказами также могут возникнуть серьезные проблемы. В первую очередь из-за того, что весь мир видит, как воюет российская техника в Украине, когда броня легко пробивается и выгорает. Оккупанты сами себе создают антирекламу и теряют международный авторитет.
"Когда россияне показывают, что их оружие взрывается повсюду, возникает общее мнение, что, возможно, это оборудование не такое уж и хорошее", – отметил Скотт Бостон, старший военный аналитик Rand Corp.
Другая проблема экспортируемой Россией продукции – это то, что еще с советских времен там не беспокоились о производстве запчастей к боевым машинам, что делало их практически "одноразовыми". В странах Запада же беспокоятся о запасных частях, чтобы поврежденная техника могла возвращаться в строй. Это дополнительный фактор, который может оттолкнуть крупнейших иностранных покупателей российской военной продукции, таких как Индия, Вьетнам и Египет.
Таким образом, проблемы в оборонном секторе ударят по доходам от экспорта военной техники и бюджету страны-агрессора. Военная мощь агрессора и прибыли от экспорта вооружений будут ограничены на долгие годы.
Потери России в Украине
В Генштабе ВСУ озвучили общие боевые потери противника с 24 феврля по 26 апреля:
- личного состава - около 22100 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 918 (+34);
- боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50);
- артиллерийских систем – 416 (+5);
- РСЗО - 149 (+0);
- средств ПВО - 69 (+0);
- самолетов – 184 (+3);
- вертолетов – 154 (+0);
- автомобильной техники - 1643 (+77);
- кораблей/катеров - 8 (+0);
- цистерн с ГСМ - 76 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4);
- специальной техники – 31 (+3);
- пусковых установок ОТРК - 4(+0).
Как сообщал Главред, украинские защитники показали, как работает зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 изнутри. Именно при помощи этого ЗРК 25 апреля был сбит в Балаклейском районе Харьковской области истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов.
Другие новости:
- Немецкий "зверь" прикроет небо: Украину вооружат дальнобойными зенитками Gepard
- Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"
- Украина имеет право атаковать территорию России — министр обороны Британии