Искаженные лица, связанные руки: на Киевщине нашли захоронение с замученными людьми

На Киевщине нашли захоронение с замученными людьми/ Скрин из видео

На Киевщине на территории Бучанского района нашли яму, в которой были закопаны тела трех замученных российскими оккупантами мужчин. Это были гражданские.

На телах жертв российских нелюдей много следов пыток. Об обнаружении захоронения сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

"Жертв пытали, на конечностях найдены пулевые ранения. Напоследок каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое сделали оккупанты на территории Бучанского района", – отметил Небытов.

Он рассказал, что это захоронение нашли в лесу рядом с селом Мироцкое.

Полиция обнаружила много следов насилия на телах погибших. Жертвам связывали руки. Также им на лицо наматывали ткань, чтобы закрыть глаза, а некоторым ставили кляп у рта. Также обнаружены огнестрельные ранения в различные части тела.

В полиции отмечают, что оккупанты сбросили тела в яму и засыпали, вероятно пытаясь скрыть свидетельства своих преступлений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что правоохранители обнаружили в массовых захоронениях на Киевщине около 900 гражданских лиц после того, как эти территории находились под российской оккупацией. Как уточнили позже в правоохранительных органах, президент имел в виду общее число обнаруженных тел погибших в массовых захоронениях по состоянию на это время.

Напомним, ранее возле окруженного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области была обнаружена еще одна братская могила, куда захватчики свозят тела убитых ими мирных граждан.

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