Гребут даже с инвалидностью: в "Л/ДНР" отменили медосмотр призывников и мобилизуют всех подряд

В "Л/ДНР" отменили медосмотр призывников и мобилизуют всех подряд/ garmata.org

В так называемых "ЛНР" и "ДНР" отменили проведение медицинских осмотров для призывников. У россиян практически иссякли ресурсы "живой силы", которую они могут мобилизовать, поэтому они прибегли к такому шагу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. В разведке отметили, что медосмотры мобилизованного личного состава уже не проводят с 20 апреля. А "официально" такой шаг оккупационная власть объясняет тем, что "не хватает специалистов".

Призывники уже не могут получить документы о том, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем. При этом забирают даже мужчин с инвалидностью.

"Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) либо успел получить на руки необходимые документы, всё равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения", – заявляют в разведке.

Так как многие жители ОРДЛО не проявляют особого желания быть мобилизованными, оккупанты устраивают на них "охоту" – проводят рейды как на улицах, так и по квартирах, где могут проживать потенциальные призывники.

Чтобы избежать мобилизации, можно лишь заплатить немалую взятку. При этом боевики даже установили на это свои расценки.

"Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тыс. рус. руб, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" – от 75 тыс. рус. руб.", – говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что перед широкомасштабным вторжением Путин обещал Донбассу мир и подчеркивал, что его так называемая "спецоперация" нужна была в первую очередь для того, чтобы "защитить Донбасс".

Ранее СБУ опубликовала рассказ очередного пленного из так называемой "ДНР". Он рассказал, что российские оккупанты используют их для обустройства окопов. Мобилизованные в так называемых "Л/ДНР" мужчины считают себя "рабами" российских оккупантов и рады попасть в украинский плен.

Напомним, ранее военный эксперт рассказывал, что Владимир Путин намерен 9 мая объявить уже о войне, а не просто спецоперацию, и будет объявлена всеобщая мобилизация.

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