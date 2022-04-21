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Новый разговор орков: в ОРДЛО оккупанты используют мужчин, как рабов

21 апреля 2022, 20:00

Мобилизованы в так называемых "Л/ДНР" мужчины считают себя "рабами" российских оккупантов и рады попасть в украинский плен.

СБУ
СБУ обнародовала новый разговор орков / УНИАН

СБУ опубликовала рассказ очередного пленного из так называемой "ДНР". Он рассказал, что российские оккупанты используют их для устройства окопов, сообщает пресс-служба СБУ.

Мобилизованы в так называемых "Л/ДНР" мужчины считают себя "рабами" российских оккупантов и рады попасть в украинский плен.

"Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки..." – говорит мужчина.

Он рассказал, что его насильно мобилизовали и привезли в расположение российских войск под Сумами.

Там русские офицеры использовали их для устройства окопов, а в свободное время "воспитывали" по всем законам дедовщины.

"Когда мы были в лесу, командиру это не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, то взял двух человек, сказал, чтобы его закапывали. Раздели, закопали по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят..",- сказал он.

СБУ сообщается, что в плену мужчина сохранил жизнь и спасся от травли. Однако, за свое участие в этой войне ему еще придется ответить.

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мобилизация СБУ оккупация военная агрессия РФ новости Украины
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