РФ за сутки перебросила в Украину четыре батальонно-тактических группы - CNN

Сколько российских военных сейчас находятся в Украине / Фото Reuters

За сутки страна-агрессор РФ перебросила в Украину четыре батальонные тактические групп (БТГ), три из которых ушли на Донбасс.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства в среду, 20 апреля, передает CNN.

По его словам, за последнюю неделю российские силы добавили 17 БТГ. Всего, по оценкам США, сейчас на территории украинского государства находятся 82 БТГ.

Представитель Пентагона уточнил, все группы "функционально устроены", они насчитывают не только солдат пехоты.

"Кто-то пехотный, кто-то артиллерийский, кто-то бронетанковый, механизированный, так что я не знаю, какая тут смесь", – сказал чиновник.

Справка. БТГ обычно состоит из мотопехотного батальона в составе 2–4 рот, усиленных подразделениями ПВО, артиллерии, инженерии и тылового обеспечения, сформированными из гарнизонной армейской бригады. Обычно группировка также усилена танковой ротой и реактивной артиллерией, пишет Википедия.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, по состоянию на август 2021 года в России насчитывалось около 170 БТГ. Каждая БТГ насчитывает примерно 600–800 офицеров и солдат, из которых около 200 пехотинцев, оснащенных транспортными средствами, обычно включающими 10 танков и 40 боевых машин пехоты.

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Как сообщал Главред, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось.

По его словам, активизация врага на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей было попыткой проверить на прочность ВСУ. Данилов убежден, что начало так называемого большого наступления РФ - это вопрос времени.

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