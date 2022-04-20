"Пушечное мясо" для захвата Донбасса: РФ перебрасывает 20 тысяч наемников - The Guardian

РФ перебрасывает наемников на Донбасс / Фото cartamz.com

Число иностранных наемников РФ на территории Украины может достигать 20 тысяч боевиков, сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, среди наемников сирийцы, ливийцы, а также боевики, завербованные ЧВК Вагнер, пишет The Guardian.

Он уточнил, что зафиксировано передвижение наемников из Сирии и Ливии на территорию восточного Донбасса.

"Эти ребята в основном используются как пушечное мясо против украинского сопротивления. Это пехота. Они не имеют тяжелой техники или транспортных средств", – сказал чиновник.

Иностранным наемникам за участие в боевых действиях в Украине предлагали от 600 до 3 тысяч долларов в зависимости от звания и опыта.

При этом печально известная ЧВК Вагнера перебросила в Украину большую часть своих боевиков, воевавших в Ливии.

Отмечается, что наемников бросают, чтобы ускорить попытки России захватить как можно большую часть Восточной Украины. Это западные оборонные чиновники описывают как спешку одержать какую-то победу, о которой Владимир Путин может объявить на военном параде в Москве 9 мая.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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