"Пушечное мясо" для захвата Донбасса: РФ перебрасывает 20 тысяч наемников - The Guardian

Оккупанты бросают на передовую пехоту без тяжелой техники или транспортных средств.
Число иностранных наемников РФ на территории Украины может достигать 20 тысяч боевиков, сообщил высокопоставленный европейский чиновник.
По его словам, среди наемников сирийцы, ливийцы, а также боевики, завербованные ЧВК Вагнер, пишет The Guardian.
Он уточнил, что зафиксировано передвижение наемников из Сирии и Ливии на территорию восточного Донбасса.
"Эти ребята в основном используются как пушечное мясо против украинского сопротивления. Это пехота. Они не имеют тяжелой техники или транспортных средств", – сказал чиновник.
Иностранным наемникам за участие в боевых действиях в Украине предлагали от 600 до 3 тысяч долларов в зависимости от звания и опыта.
При этом печально известная ЧВК Вагнера перебросила в Украину большую часть своих боевиков, воевавших в Ливии.
Отмечается, что наемников бросают, чтобы ускорить попытки России захватить как можно большую часть Восточной Украины. Это западные оборонные чиновники описывают как спешку одержать какую-то победу, о которой Владимир Путин может объявить на военном параде в Москве 9 мая.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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