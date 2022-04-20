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Большое наступление еще не началось: битва за Донбасс может быть не последней – Данилов

20 апреля 2022, 21:57

РФ может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы, не исключил секретарь СНБО.

война
В СНБО оценили наступление РФ на Донбассе / Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось.

Как подчеркнул он в эфире Радио НВ, активизация врага на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей было попыткой проверить на прочность ВСУ.

Он убежден в том, что начало так называемого большого наступления РФ - это вопрос времени.

Секретарь СНБО также предостерег от оптимистичных прогнозов, что эта битва за Донбасс будет последней и решающей: "Впереди еще может быть много разных вещей. Это не есть, как раньше говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014 года".

Он не исключил, что Россия еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели, говорит Данилов, опираясь на данные разведок партнеров: "Мы ни в коем случае не должны преуменьшать прочность нашего врага: большая страна, много людей, ума — не совсем... Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте - так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, довольно сложно".

Секретарь СНБО также напомнил, что наемники из Ливии и Сирии уже были уничтожены в городе Попасная Луганской области.

"Отряд был уничтожен полностью. Он был небольшим — примерно 20-25 человек. А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, которая была частично оккупирована с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300-500 (людей - ред.): они физически больше завезти не могут, потому что у них там так же идет война, боевые действия", — добавил Данилов.

Читайте такжеРФ готовит третью волну наступления: Арестович раскрыл три сценария войны

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Алексей Данилов новости Донбасса война России и Украины
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