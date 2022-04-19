В британской разведке назвали причину провала наступления РФ на Донбассе

Британские военные аналитики обратили внимание на неспособность России подавить оборону в Мариуполе.
Вооруженные силы Украины отражают многочисленные попытки наступления российских войск, несмотря на нарастающие обстрелы и удары оккупантов на Донбассе.
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии, опубликованном во вторник вечером.
Британские военные аналитики убеждены в том, что на способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми они сталкивались до сих пор, в сочетании с устойчивостью высокомотивированных украинских вооруженных сил, говорится в сообщении.
Вместе с тем подчеркивается, что неспособность России подавить оборону в Мариуполе и ее беспорядочные атаки, нанесшие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют, что российские войска по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы.
Кроме того, в британской разведке также добавили, что устойчивое сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских войск по другим оперативным направлениям, оттягивая на себя силы.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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