В британской разведке назвали причину провала наступления РФ на Донбассе

Войска РФ безуспешно атакуют ВСУ на Донбассе / Фото Reuters

Вооруженные силы Украины отражают многочисленные попытки наступления российских войск, несмотря на нарастающие обстрелы и удары оккупантов на Донбассе.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии, опубликованном во вторник вечером.

Британские военные аналитики убеждены в том, что на способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми они сталкивались до сих пор, в сочетании с устойчивостью высокомотивированных украинских вооруженных сил, говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что неспособность России подавить оборону в Мариуполе и ее беспорядочные атаки, нанесшие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют, что российские войска по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы.

Кроме того, в британской разведке также добавили, что устойчивое сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских войск по другим оперативным направлениям, оттягивая на себя силы.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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