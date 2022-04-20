Лупит наша артиллерия, стреляют дружелюбные танки: Арестович рассказал, как оккупанты "берут" города

Арестович рассказал, как оккупанты "берут" города / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты начали наступление на Донбассе, но заходит путинская армия только в пустые города - там нет людей. Впоследствии там их накрывает артиллерия ВСУ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира Фейгин Live.

"Оккупанты гордо заявляют, что взяли населенный пункт. Потом по ним лупит наша артиллерия, подбираются дружелюбные украинские танки и стреляют", – рассказал Арестович.

По его словам, подобный сценарий повторяется по несколько раз. Поэтому "захват" города армией России имеет преимущественно очень недолговременный успех.

Наступление России на Донбассе

Президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что Россия уже начала наступление на Донбасс. Оккупанты сконцентрировали в регионе значительное количество войск и живой силы. Впрочем, украинцы продолжат защищаться и бороться за свои земли.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что у захватчиков РФ есть четыре задачи на Донбассе: установление контроля над Рубежным, Попасной, Северодонецком; продвижение на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска, движение в направлении Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что РФ собирается уже к Пасхе захватить Донбасс. По его словам, Владимир Путин по-прежнему собирается уничтожить Украину как государство. Причем ситуация не изменится до тех пор, пока Киев окончательно не победит Москву.

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