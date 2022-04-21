50 человек на километр фронта: Арестович рассказал, сколько российских военных находятся в Украине

Арестович рассказал, сколько российских оккупантов находятся в Украине / Коллаж Reuters, Офис президента

Сейчас на территории Украины находятся около 90 тысяч российских оккупантов. Этого количества военных недостаточно, чтобы удерживать в оккупации южные и восточные регионы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Прямо сейчас 90 тысяч на территории Украины и где-то 22 тысячи по границам радостно прячутся по кустам и пишут рапорта мамкам и папкам, что мы не хотим воевать, нам не хочется, здесь очень страшно, можно я уеду отсюда", – сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что общая линия фронта составляет примерно 700 километров. Исходя из этого получается, что на удержание одного километра приходится около 140 оккупантов.

"Это если равномерно размазать. А если делать по науке: район обороны, ключевые рубежи, районы мостов, железнодорожных узлов, развязок и прочее, то получается 50 человек на километр фронта. То есть два взводика держат километр фронта. Как вы думаете, сколько простоит такая оборона?" – сказал Арестович.

Он заявил, что есть еще одна хорошая новость для Украины: "За этой линией нет вообще никого и ничего, там (на временно оккупированных территориях – ред.) огромные пустые пространства".

Как сообщал Главред, за сутки страна-агрессор РФ перебросила в Украину четыре батальонные тактические групп (БТГ), три из которых ушли на Донбасс. Об этом сообщил CNN высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства в среду, 20 апреля.

По его словам, за последнюю неделю российский силы добавили 17 БТГ. Всего, по оценкам США, сейчас на территории украинского государства находятся 82 БТГ.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали наступление на Донбассе, но заходит путинская армия только в пустые города - там нет людей. Впоследствии их накрывает артиллерия ВСУ.

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