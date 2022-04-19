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"Что не так с русскими": Илларионов объяснил, почему солдаты РФ ведут себя как дикие звери

19 апреля 2022, 15:17

Российская армия, убегая из Бучи и Ирпеня, тащила за собой краденные трусы и сковородки.

Илларионов объяснил, почему солдаты РФ ведут себя как дикие звери / соцсети

Масштабы мародерства ВС РФ в Украине поражают своей дикостью - российские военные воровали унитазы, собачьи будки и даже трусы.

Экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в чате на Главреде отметил, что 2014 году в своем ЖЖ он начал вести рубрику "Что не так с русскими".

Под этим тэгом он размещает тексты, которые посвящены поведению российских граждан, которые абсолютно вываливаются из представлений о поведении в цивилизованном обществе.

"К большому сожалению, тексты под этим тэгом размещаются регулярно и все более интенсивно. Все это свидетельствует о мировоззренческом, психологическом и поведенческом состоянии огромной части российского общества. Речь не идет обо всем российском обществе, но об огромной его части, которая не имеет никаких представлений ни о праве, ни о поведении в цивилизованном обществе", - отметил Илларионов.

Читайте также"Это просто тупость": войска России украли у воина ВСУ и его жены все трусы и обувьПо словам эксперта, это отсутствие представлений является не случайным – оно воспитывается и поддерживается нынешним российским руководством, а поведение российских военных, которое наблюдалось в Украине, было и в Грузии в 2008 году, в Сирии, Чечне и в Европе во время Второй мировой войны.

"Такое поведение со стороны военнослужащих других стран, как правило, жесточайшим образом наказывается. Наказанием мародеров в большинстве цивилизованных стран является немедленная смерть. А вот в российских вооруженных силах такое не только позволяется и допускается, но и вознаграждается, стимулируется", - пояснил Илларионов.

Читайте такжеПочему российская армия, убегая из Бучи и Ирпеня, тащила за собой краденные трусы и сковородки"Это говорит о колоссальной девиации в правовом представлении миллионов людей на территории нынешней Российской Федерации, об их массовом криминальном поведении, а, соответственно, и об абсолютной необходимости ликвидации политического режима, существующего сегодня в России, который не только допускает такое поведение, но и стимулирует его, пытаясь распространить криминальные практики на тех представителей российского общества, которые еще не пользуются ими", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного. Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника. По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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мародеры российские военные Андрей Илларионов
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