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Русские крали даже женские трусы: как с Киевщины убегали оккупанты РФ

3 апреля 2022, 02:50

Местные жители находились абсолютно без связи и почти не ориентировались, что делается во внешнем мире.

/ ukrinform.ru

Убегая из Киевской области рашисты взрывали за собой мосты, чтобы затруднить преследование ВСУ.

Украинских военных в освобожденных селах встречали с восторгом. Плачут все: как старшие, так и молодые, как гражданские, так и военные, как женщины, так и мужчины, говорится в материале Укринформа.

Уже больше месяца жители находились абсолютно без связи и почти не ориентировались, что делается во внешнем мире. О нехватке всего, что может хоть минимально обеспечить нормальное существование, и говорить нечего.

Оккупанты заставляли людей носить белые повязки.

Если ты без повязки, сразу расстрел, – говорят мужчины, которые едут в Микуличи в хозяйство с коровами и при нас же снимают с машины белые куски ткани.

/ ukrinform.ru

В Гостомеле – настоящий ад. Полностью разбомбленные, сожженные и абсолютно непригодные для жизни кварталы. Нас встречают жители, которые не смогли уехать, они жили в подвалах и готовили еду на улице.

"Мы на вас смотрим и немного в шоке, что вас видим. Вы действительно наши?", - переспрашивает мужчина.

Ключевой лозунг для убеждения: "Слава Украине!".

/ ukrinform.ru

"Героям слава! Таки наши", - отвечают люди и плачут.

Одна женщина переспрашивает несколько раз, действительно ли наши, тогда из-за пазухи достает Украинский флаг и выкрикивает: "Слава Украине! Боже, как мы вас ждали, как мы молились! Боже, Боже, ты услышал нас! Спасибо Вам".

/ ukrinform.ru

Люди радуются, что избавились от рашистов, но с тревогой ждут, что будет дальше.

Что говорят местные жители о рашистах:

  • "Их здесь было море. Они бежали отсюда, как ошпаренные. Бежали через лес, через старобородянскую дорогу, туда - "на Варшавку";
  • "Так суки бежали, что боеприпасы побросали. Разграбили все. Ходили по домам и рылись в женских трусах, и забирали. Скажите мне: у них что, трусов нет?";
  • "Они гребли все. Два дня камазами, уралами возили. Стиральные машины, всю бытовую технику, матрасы, одежду новую…";
  • "Они же ничего не видели. Они из такой глуши приехали. Я сама слышала, как один звонил маме и говорил: "Мам, мы в такой заднице живем по сравнению с ними...".
/ ukrinform.ru

Люди хватали наших военных за руки и бросались целовать в знак благодарности.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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