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Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной, водители до сих пор не выходят на связь

30 апреля 2022, 11:11

Местные власти пытаются выяснить, остались ли живыми люди, которые находились в автобусах, но пока связи с ними нет.

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Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной/ Фото иллюстративное, Reuters

Российские захватчики расстреляли в Попасной в Луганской области два эвакуационных автобуса. С водителями пока потеряна связь.

Об этом сообщил председатель Попаснянской военно-гражданской администрации Николай Ханатов. Он отметил, что автобусы еще раз вернулись в город после того, как уже успели вывезли 31 человека, ведь еще немало людей хотели покинуть населенный пункт.

"Вчера (29 апреля – ред.) мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортных средствах и организовывали эвакуацию, нет", – отметил Николай Ханатов.

По его словам, это первый случай, когда эвакуационные автобусы не вернулись из города.

Ханатов подчеркнул, что очень волнуется за этих людей, ведь до сих пор неизвестно, выжили ли они. Водители и волонтеры, которые занимались вывозом людей из города, до сих пор не выходят на связь.

"Это, по сути, волонтеры. У нас нет специальной службы, которая под обстрелами занималась бы эвакуацией людей из города и завозом гуманитарной помощи. И я очень переживаю, чтобы мы не потеряли этих людей", – сказал Ханатов.

Город Попасная расположен в 90 километрах от Луганска. Оккупанты вошли в город в самом начале широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля, однако им не удалось там закрепиться. Сейчас в городе до сих пор продолжаются уличные бои между Силами обороны Украины и армией РФ и подконтрольными ей боевиками так называемой "ЛНР".

Ранее британская разведка сообщала, что Россия меняет тактику и пытается устранить то, что сдерживает ее прогресс в наступлении на Украину. Обессиленные российские подразделения, которые безуспешно пытались осуществлять наступление на северо-востоке Украины, были вынуждены объединить и передислоцировать.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак отмечал, что у России уже нет шансов выиграть войну против Украины. Но проигрыш может затянуться на годы.

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