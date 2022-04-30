РФ уже проиграла войну в Украине, но "проигрыш" может затянуться на годы – военный эксперт

У России уже не осталось шансов выиграть войну против Украины, говорит военный эксперт/ Фото Reuters

У России уже нет шансов выиграть войну против Украины. Такой шанс был во время первой недели широкомасштабного наступления на нашу страну, однако РФ успешно его упустила.

Еще с начала российского наступления было понятно: если Украина выдержит первый удар и продержится хотя бы неделю, то РФ после этого просто "увязнет" и потеряет все возможности победить. Об этом рассказал писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак во время чата на Главреде.

"Но проигрыши бывают разные, они могут длиться годами, если мир будет нерешительным", – подчеркнул военный эксперт.

Пока Запад медлил, погибло много украинцев. Однако сейчас есть признаки того, что мир "проснулся", говорит Бадрак.

"Поскольку с каждым днем мир проявляет всё большую и большую решимость, Путин проиграл окончательно и бесповоротно. И наша задача в том, чтобы сохранить максимальное количество жизней украинцев. Потому что до сих пор, пока медлил Запад, гибли наши граждане. Ведь Украина принимает на себя главный удар России", – отметил эксперт.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак назвал три сценария окончания войны. По его словам, война могла бы закончиться быстро, если бы в РФ уничтожили бы Путина. Однако пока нет признаков, что готовится его ликвидация.

Напомним, Польша передала Украине военной техники для защиты от российской агрессии уже на сумму 7 миллиардов злотых (по курсу по состоянию на 29 апреля это около 47,8 миллиардов гривен). Танков, которые Украина получила от страны-соседки, хватит на оснащение двух танковых бригад.

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