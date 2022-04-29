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"Ангары битком забиты трупами": оккупант пожаловался, что тела солдат РФ просто сбрасывают на кучи

29 апреля 2022, 13:07

Погибших в Украине россиян даже не идентифицируют – рашисты просто сбрасывают их кучами.

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Оккупант пожаловался, что тела солдат РФ просто сбрасывают на кучи/ Reuters

Российские оккупанты продолжают нести большие потери живой силы в войне против Украины. При этом они даже не тратят время на то, чтобы идентифицировать погибших.

Как рассказал в телефонном разговоре своему товарищу один из российских захватчиков, рашисти просто сбрасывают тела погибших солдат РФ на кучи в ангары. Перехват этого разговора обнародовала Служба безопасности Украины.

"Честно сказать, россия конкретно тухнет. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – рассказал оккупант.

Захватчик отметил, что в его роте также значительные потери – из 67 человек осталось всего десять, среди которых он сам. При этом, по его словам, дагестанцы и чеченцы вообще бегут с поля боя, объясняя это тем, что это не их война.

Он также подчеркнул, что не видит какой-то цели в своих действиях.

"Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем", – сказал оккупант.

Напомним, согласно данным Минобороны Украины по состоянию на утро 29 апреля, российские оккупанты с начала широкомасштабного вторжения в наше государство потеряли здесь более 23 тысяч военных.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины несут большие потери, но их гораздо меньше, чем в войсках России. Потери врага колоссальны.

Напомним, британская разведка сообщила, что битва за Донбасс для России остается основной, поэтому армия РФ перебрасывает на главное стратегическое направление основные усилия. Оккупанты сосредотачиваются на том, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Самые тяжелые бои происходят возле двух населенных пунктов – Лисичанска и Северодонецка.

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