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Зеленская о попытках достучаться к русским матерям и женам: "если гробы не убеждают, то мне нечего им сказать"

30 апреля 2022, 13:18

Первая леди Украины считает, что главной целью России в Украине является уничтожение нашей нации.

Елена Зеленская высказалась о попытках достучаться к русским матерям и женам / instagram.com/olenazelenska_official/

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что у нее нет слов для российских женщин, матерей и жен оккупантов, потому что за два месяца войны до них ничего так и не дошло.

Первая леди в интервью для польского издания Rzeczpospolita заявила, что если гробы с русскими солдатами не стали поводом для женщин изменить свою позицию, то слова здесь не помогут.

"Мне больше ничего сказать им, потому что до них ничего не доходит. За те два месяца, когда их сыновей в Украине убивали как преступников и оккупантов, они успели определить свою позицию... Если гробы их не убеждают, что здесь что-то не так – мне нечего им сказать", – уверена жена президента.

Зеленская также сказала, что четкой цели у президента РФ Владимира Путина, кроме как уничтожить всех украинцев, нет, потому что планы россиян постоянно меняются и не имеют логики.

"Но я их сужу не по заявлениям, а по делам. И всем советую так поступать. И то, что делают российские войска в Украине, прямо ведет к выводу, что россияне пытаются полностью уничтожить украинцев. Это их настоящая цель", – отметила она.

Первая леди Украины добавила, что пришла к такому выводу после многочисленных трагедий, в частности, в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Краматорске и городах Киевщины.

Читайте также"Они мстят миру": Елена Зеленская объяснила, как российские оккупанты превращаются в маньяковРанее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что ее муж, президент Владимир Зеленский всегда был человеком, на которого можно положиться, и не изменился из-за войны.

По ее словам, глава государства – человек, который никогда не подведет и выстоит до конца.

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война в Украине Елена Зеленская
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