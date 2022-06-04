150 убитых оккупантов за день – это мало: военный эксперт объяснил, когда будет перелом в войне

Военный эксперт объяснил, когда будет перелом в войне/ Reuters, УНИАН

Потери российских войск в Украине в последнее время существенно снизились. Если раньше на поле боя удавалось ликвидировать 200-300 оккупантов за день, то сейчас потери противника достигают 100-150 захватчиков ежедневно.

Это связано с нехваткой в украинских войсках боеприпасов. Как пояснил военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью Радио НВ, украинским воинам не хватало боеприпасов в прошлые неделю – 10 дней, однако теперь их подвозят.

Следствием станет увеличение потерь оккупантов – эксперт называет прогнозируемую цифру в 300-500 ликвидированных захватчиков на день.

Однако, по словам эксперта, такого количества всё равно будет недостаточно, чтобы украинские войска осуществляли активное и эффективное контрнаступление.

"Для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки", – сказал военный эксперт.

Читайте также"Война закончится победой Украины": Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУРанее сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

Как заявили в британской разведке, РФ за 100 дней широкомасштабного вторжения в Украину не достигла ни одной стратегической цели, которые она перед собой ставила. Если она не оставит попыток добиться каких-то успехов в войне в дальнейшем, на это стране-агрессору понадобится большой человеческий ресурс, а также много военной техники и оружия.

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