Украина еще не готова освободить Херсон: Жданов назвал причины

Хоть сейчас украинские войска в 17 километрах от города, они еще не могут его отбить.
Украина по состоянию на это время вряд ли готова вернуть под свой контроль оккупированный россиянами Херсон, несмотря на то, что ВСУ находятся достаточно близко к городу – в 17 километрах.
Для того, чтобы отбить у захватчиков областной центр, нужно сформировать необходимые резервы, а перед этим – получить достаточно вооружения. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН.
"Вряд ли Украина сегодня готова к освобождению Херсона. Нам надо получить технику, сформировать необходимые резервы, тогда мы будем готовы для его освобождения", – отмечает военный эксперт.
Однако украинские войска сейчас могут продвигаться вперед и готовить себе плацдарм для будущего крупного контрнаступления.
"Хотя если есть возможность продвигаться вперед – в Генштабе может быть принято решение именно продвигаться: улучшать наши позиции и создавать площадки для будущего формирования ударных группировок на этих направлениях", – пояснил Жданов.
Ранее издание The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки сообщало, что передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми.
Напомним, в Херсонской области набирает обороты партизанское сопротивление. Сопротивление украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области заставило российских захватчиков задействовать своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами.
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