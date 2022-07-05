Украина еще не готова освободить Херсон: Жданов назвал причины

Украина еще не готова освободить Херсон – Жданов/ Генштаб ВСУ, Главред, Супільне

Украина по состоянию на это время вряд ли готова вернуть под свой контроль оккупированный россиянами Херсон, несмотря на то, что ВСУ находятся достаточно близко к городу – в 17 километрах.

Для того, чтобы отбить у захватчиков областной центр, нужно сформировать необходимые резервы, а перед этим – получить достаточно вооружения. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН.

"Вряд ли Украина сегодня готова к освобождению Херсона. Нам надо получить технику, сформировать необходимые резервы, тогда мы будем готовы для его освобождения", – отмечает военный эксперт.

Однако украинские войска сейчас могут продвигаться вперед и готовить себе плацдарм для будущего крупного контрнаступления.

"Хотя если есть возможность продвигаться вперед – в Генштабе может быть принято решение именно продвигаться: улучшать наши позиции и создавать площадки для будущего формирования ударных группировок на этих направлениях", – пояснил Жданов.

Ранее издание The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки сообщало, что передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми.

Напомним, в Херсонской области набирает обороты партизанское сопротивление. Сопротивление украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области заставило российских захватчиков задействовать своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами.

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