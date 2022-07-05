Помощник одного из нардепов оказался предателем: он работал на ФСБ - СБУ

Помощник нардепа оказался предателем, он работал на ФСБ / "Прямой", Скриншот

Украинские правоохранители задержали помощника народного депутата, которого завербовали российские спецслужбы. Предатель передавал России разведданные о международном сотрудничестве и проведении ООС. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Будучи российским агентом чиновник осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

"Чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазкім во время поездки в Москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву. Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Помощник депутата ежемесячно получал 1,5-4 тыс. долларов за свою предательскую деятельность.

Предателю уже сообщили о подозрении и избрали в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее Государственное бюро расследований задержало руководителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариупольском городском совете Владимира Клименко. Согласно данным следствия, он призывал к свержению власти в Украине и работал на Россию.

Личность Клименко примечательна тем, что в разное время он был связан с Януковичем, Королевской и Медведчуком. При этом Клименко якобы является бывший мужем так называемой "экс-генпрокурора" оккупированного Крыма Натали Поклонской.

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